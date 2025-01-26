Как прошел второй выпуск шоу «Выжить в Самарканде»: новый участник, но старый конфликт

Вечером 26 января 2025 года телеканал ТНТ показал зрителям второй эпизод экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Первый выпуск завершился на интригующей ноте, и публика с нетерпением ждала продолжения. Новая серия программы не разочаровала — она была полна неожиданных поворотов, ярких эмоций и напряженной борьбы. Подробнее о неожиданностях в выпуске, испытаниях и конфликтах — в материале URA.RU.
Что было в первом выпуске шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
В дебютном эпизоде «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» участники были поделены на две команды — звездную и народную. В первом испытании звезды проиграли, а потому поселились в спартанских условиях горного лагеря. Народная команда ночевала на роскошной вилле.
Спортсмен и артист Торнике Квитатиани неожиданно увезли в неизвестном направлении, и зрители предположили, что организаторы готовят сюрприз. Выпуск завершился на волнующей ноте — никто не знал, куда пропал Квитатиании и что это значит для дальнейшей игры.
Как прошел второй выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Главной интригой второго выпуска стало возвращение Торнике Квитатиани не с пустыми руками, а с новым игроком. Седьмой участницей звездной команды оказалась певица Анна Седокова.
Примечательно, что Седокова должна была прилететь вместе со всеми, но увидев в аэропорту свою давнюю оппонентку артистку Надежду Сысоеву, передумала и уехала домой. Торнике смог ее уговорить, и в итоге Седокова присоединилась к проекту с опозданием на один выпуск.
Противостояние Седоковой и Сысоевой в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
С появлением Анны Седоковой градус напряжения в звездной команде резко возрос. Еще по опыту прошлых проектов у певицы сложились очень непростые отношения с Надеждой Сысоевой. Конфликт разгорелся с новой силой.
Седокова ждала извинений от Сысоевой, та в свою очередь обиду затаила, но виду не подавала. Седокова сразу дала понять, что мириться не намерена. Это противостояние двух сильных женщин обещало в дальнейшем немало искр и интриг.
Испытания во втором выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Обе команды сражались за преимущества в предстоящем испытании. Звезды зарабатывали воду для летнего душа, проводя время в ванне со льдом. А народная команда получила фору в 30 секунд, переиграв звездного посланника юмориста Артема Калайджяна на переговорах.
В главном испытании под названием «Скорый поезд» народной команде помогли не только бонусы, но и сплоченность. Звезды же совершили ряд ошибок, потеряли много времени и в итоге проиграли. Они выглядели растерянными и подавленными после поражения.
Голосование на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» и первая потеря
По результатам голосования под удар попали Надежда Сысоева из звездной команды и демонтажник Евгений Давлетшин из народной. В малом испытании, состоящем из двух раундов, победу одержал Давлетшин. Но он удивил всех нежеланием возвращаться в свою команду.
Организаторы предложили Давлетшину уступить свое место проигравшей Надежде Сысоевой. На этом второй выпуск программы завершился. Судьба Сысоевой и Давлетшина оставалась в подвешенном состоянии до следующей серии.
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