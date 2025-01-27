Пермская компания откроет федеральный центр развития робототехники

Пермская компания Промобот (Promobot) откроет новый федеральный центр развития промышленной робототехники. По результатам конкурсного отбора она набрала наибольшее количество баллов среди 11 организаций.
«По итогам грантового конкурса пермская компания Promobot получит не менее 183 млн рублей от Минпромторга РФ. Деньги пойдут на разработку и развитие технологических решений в промышленной робототехнике, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях и обучение сотрудников», — рассказали URA.RU в Promobot.
Компания основана в 2015 году в Перми и с того же года является резидентом Сколково. В 2019 году она также стала резидентом технопарка Morion Digital в Перми. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.
Ранее URA.RU сообщало, что сооснователь Promobot Олег Кивокурцев усомнился в стоимости робота Оптимус, которого презентовал основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск. По мнению пермского предпринимателя, с учетом затрат на приводы, детали и сложности изготовления робота, реальная стоимость «Оптимуса» превысит 50 000 долларов, а не 20 000, как заявил Маск.
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