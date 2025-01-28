Куйвашев раскрыл, как решают проблему с дефицитом кадров в Свердловской области

Свердловская область борется с дефицитом кадров за счет притока россиян из других регионов страны. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал в программе «Сделано в России» на канале «Россия 24».
«Мы видим приток миграционного населения из других регионов нашей страны. Сегодня Екатеринбург постоянно принимает наших граждан России из других регионов. И, безусловно, сегодня уровень заработных плат дает возможность нам привлекать сюда людей. Но самое главное — их здесь оставить, чтобы им было тут комфортно жить, воспитывать детей, получать образование, культурное благо. По сути своей, мы работаем над кадровым обеспечением», — заявил Куйвашев.
В декабре 2024 года глава областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов отметил, что в регионе не хватает почти 50 тысяч работников в разных сферах. Больше всего дефицит ощущается в промышленности, металлообработке, добыче полезных ископаемых, на сталелитейных производствах и в строительстве.
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