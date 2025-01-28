Суд поставил точку в громком деле о загадочном убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отклонил жалобу жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарда Голикова, который получил большой тюремный срок за убийство 16-летней Даны И. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Апелляционная жалоба Голикова отклонена. Приговор вступил в силу», — сказали в суде.
Голикова задержали в 2023 году, когда в лесополосе обнаружили труп девушки. Поначалу было несколько версий ее смерти. Подозревали, что она могла отравиться наркотиками или энергетиками. Но сведения не подтвердились. Затем силовики вышли на след Голикова.
После этого ему предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны. Эдуард отрицал, что планировал преступление. По его словам, он лишь хотел познакомиться с понравившейся ему девушкой. Но следователи уверяют, что Эдуард спрятался в кустах и набросился на нее. Хотел переспать, но задушил. А ее сотовый после ЧП он закопал.
Во время следствия мужчина несколько раз менял показания, а потом и вовсе отказался от них. 22 октября 2024-го Свердловский облсуд приговорил его к 21 году в колонии. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!