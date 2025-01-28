Суд поставил точку в громком деле о загадочном убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского

В Санкт-Петербурге отклонили жалобу свердловчанина Голикова, убившего 16-летнюю

28 января 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

Эдуард Голиков получил свой приговор осенью прошлого года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отклонил жалобу жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарда Голикова, который получил большой тюремный срок за убийство 16-летней Даны И. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Апелляционная жалоба Голикова отклонена. Приговор вступил в силу», — сказали в суде. Голикова задержали в 2023 году, когда в лесополосе обнаружили труп девушки. Поначалу было несколько версий ее смерти. Подозревали, что она могла отравиться наркотиками или энергетиками. Но сведения не подтвердились. Затем силовики вышли на след Голикова. После этого ему предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны. Эдуард отрицал, что планировал преступление. По его словам, он лишь хотел познакомиться с понравившейся ему девушкой. Но следователи уверяют, что Эдуард спрятался в кустах и набросился на нее. Хотел переспать, но задушил. А ее сотовый после ЧП он закопал. Во время следствия мужчина несколько раз менял показания, а потом и вовсе отказался от них. 22 октября 2024-го Свердловский облсуд приговорил его к 21 году в колонии. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отклонил жалобу жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарда Голикова, который получил большой тюремный срок за убийство 16-летней Даны И. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Апелляционная жалоба Голикова отклонена. Приговор вступил в силу», — сказали в суде. Голикова задержали в 2023 году, когда в лесополосе обнаружили труп девушки. Поначалу было несколько версий ее смерти. Подозревали, что она могла отравиться наркотиками или энергетиками. Но сведения не подтвердились. Затем силовики вышли на след Голикова. После этого ему предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны. Эдуард отрицал, что планировал преступление. По его словам, он лишь хотел познакомиться с понравившейся ему девушкой. Но следователи уверяют, что Эдуард спрятался в кустах и набросился на нее. Хотел переспать, но задушил. А ее сотовый после ЧП он закопал. Во время следствия мужчина несколько раз менял показания, а потом и вовсе отказался от них. 22 октября 2024-го Свердловский облсуд приговорил его к 21 году в колонии. Все, что известно об истории, — в сюжете URA.RU.