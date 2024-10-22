Вынесен приговор убийце 16-летней Даны из Каменска-Уральского. Фото

Убийца 16-летней Даны из Каменска-Уральского проведет в колонии 21 год

22 октября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуард Голиков приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение принял Свердловский облсуд в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Также Голиков выплатит по одному миллиону рублей родителям, как потерпевшим. Прокурор в прениях просил назначить ему 22 года лишения свободы. Труп девушки обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском 9 августа 2023 года. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы на поступление в колледж. По дороге девушка записала странное сообщение в своем telegram-канале: она попросила не убивать ее. Послание оказалось пророческим. Сначала в СМИ появилась версия, что Дана могла отравиться наркотиками. Но сведения не подтвердились. После этого один из местных жителей отследил по камерам видеонаблюдения маршрут девушки. На кадры попал велосипедист Эдуард Голиков, который преследовал школьницу. Вскоре его задержали. Для этого сыщики сутки просидели в засаде. Голиков до ареста работал на одном из местных предприятий. Ранее был судим. В сентябре 2023-го ему предъявили обвинение в убийстве Даны и краже ее телефона. Эдуард отрицал, что планировал убийство. Он заявлял, что хотел лишь познакомиться с девушкой. По версии следствия, Голиков спрятал велосипед в кустах, а потом набросился на Дану. Он хотел заняться с ней сексом, но встретил сопротивление, после чего разозлился и убил девушку, а ее сотовый закопал. Пока длилось следствие, он несколько раз менял показания, а потом и вовсе отказался от них. Силовики долго не могли определить точную причину смерти Даны. Для этого ее тело пришлось эксгумировать. Оказалось, что девушка скончалась от удушения. После гибели Даны Голиков даже писал ей СМС: «Ты жива?». Кроме того, он мог быть в группе, которая занималась ее поисками. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.