Глава комитета Госдумы призвал установить государственный контроль за абортами

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В ГД предложили ввести контроль за абортами с помощью системы ОМС
В ГД предложили ввести контроль за абортами с помощью системы ОМС Фото:

В России должен быть установлен государственный контроль за абортами. Возможность прерывания беременности должна быть доступна только в рамках системы обязательного медицинского страхования, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Считаю, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности», — сообщил Сергей Леонов на пленарном заседании, его слова передает ТАСС. Глава комитета ГД подчеркнул, что государство должно установить такие ограничения, при которых проводить аборты можно будет только в системе ОМС. Благодаря этому государство получит полный контроль над выполнение всех требований, в частности, над соблюдением дней тишины и над проведением консультаций с психологом.

При условии соблюдения всех требований средства фонда ОМС на аборты будут направлены и в государственные, и в частные клиники. В случае нарушения требований частные клиники будут лишаться средств фонда и возможности делать аборты. Леонов подчеркнул, что медработники, которые смогли отговорить женщину от аборта, заслуживают премий.

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В России должен быть установлен государственный контроль за абортами. Возможность прерывания беременности должна быть доступна только в рамках системы обязательного медицинского страхования, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Считаю, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности», — сообщил Сергей Леонов на пленарном заседании, его слова передает ТАСС. Глава комитета ГД подчеркнул, что государство должно установить такие ограничения, при которых проводить аборты можно будет только в системе ОМС. Благодаря этому государство получит полный контроль над выполнение всех требований, в частности, над соблюдением дней тишины и над проведением консультаций с психологом. При условии соблюдения всех требований средства фонда ОМС на аборты будут направлены и в государственные, и в частные клиники. В случае нарушения требований частные клиники будут лишаться средств фонда и возможности делать аборты. Леонов подчеркнул, что медработники, которые смогли отговорить женщину от аборта, заслуживают премий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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