Глава комитета Госдумы призвал установить государственный контроль за абортами

В России должен быть установлен государственный контроль за абортами. Возможность прерывания беременности должна быть доступна только в рамках системы обязательного медицинского страхования, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Считаю, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности», — сообщил Сергей Леонов на пленарном заседании, его слова передает ТАСС. Глава комитета ГД подчеркнул, что государство должно установить такие ограничения, при которых проводить аборты можно будет только в системе ОМС. Благодаря этому государство получит полный контроль над выполнение всех требований, в частности, над соблюдением дней тишины и над проведением консультаций с психологом.
При условии соблюдения всех требований средства фонда ОМС на аборты будут направлены и в государственные, и в частные клиники. В случае нарушения требований частные клиники будут лишаться средств фонда и возможности делать аборты. Леонов подчеркнул, что медработники, которые смогли отговорить женщину от аборта, заслуживают премий.
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