В ХМАО мать задолжала детям два миллиона рублей алиментов

В Когалыме (ХМАО) судебные приставы завели два уголовных дела на женщину, которая накопила два миллиона рублей долга по алиментам. Нерадивую мать лишили родительских прав из-за алкоголизма и тунеядства.
«В отделении судебных приставов по Когалыму находится два исполнительных производства о взыскании алиментов с нерадивой матери, которая из-за своего систематического злоупотребления алкогольными напитками и тунеядством лишена родительских прав. Задолженность по алиментам составила почти два млн рублей», — сообщило УФССП по ХМАО на официальном сайте.
Ранее должницу уже наказывали за неуплату алиментов: заставляли отрабатывать обязательные работы, привлекали к уголовной ответственности. Но вместо того чтобы начать выплачивать долг, она продолжала игнорировать требования приставов. Теперь ей снова грозит уголовное наказание.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске мать троих детей выплатила миллион рублей алиментов. Она решила погасить долг, чтобы снять арест с принадлежащей ей недвижимости.
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