27 января 2025

В ХМАО мать задолжала детям два миллиона рублей алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы завели дело на жительницу Когалыма, задолжавшую своим детям 2 млн рублей алиментов
Судебные приставы завели дело на жительницу Когалыма, задолжавшую своим детям 2 млн рублей алиментов Фото:

В Когалыме (ХМАО) судебные приставы завели два уголовных дела на женщину, которая накопила два миллиона рублей долга по алиментам. Нерадивую мать лишили родительских прав из-за алкоголизма и тунеядства.

«В отделении судебных приставов по Когалыму находится два исполнительных производства о взыскании алиментов с нерадивой матери, которая из-за своего систематического злоупотребления алкогольными напитками и тунеядством лишена родительских прав. Задолженность по алиментам составила почти два млн рублей», — сообщило УФССП по ХМАО на официальном сайте.

Ранее должницу уже наказывали за неуплату алиментов: заставляли отрабатывать обязательные работы, привлекали к уголовной ответственности. Но вместо того чтобы начать выплачивать долг, она продолжала игнорировать требования приставов. Теперь ей снова грозит уголовное наказание.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске мать троих детей выплатила миллион рублей алиментов. Она решила погасить долг, чтобы снять арест с принадлежащей ей недвижимости.

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В Когалыме (ХМАО) судебные приставы завели два уголовных дела на женщину, которая накопила два миллиона рублей долга по алиментам. Нерадивую мать лишили родительских прав из-за алкоголизма и тунеядства. «В отделении судебных приставов по Когалыму находится два исполнительных производства о взыскании алиментов с нерадивой матери, которая из-за своего систематического злоупотребления алкогольными напитками и тунеядством лишена родительских прав. Задолженность по алиментам составила почти два млн рублей», — сообщило УФССП по ХМАО на официальном сайте. Ранее должницу уже наказывали за неуплату алиментов: заставляли отрабатывать обязательные работы, привлекали к уголовной ответственности. Но вместо того чтобы начать выплачивать долг, она продолжала игнорировать требования приставов. Теперь ей снова грозит уголовное наказание. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске мать троих детей выплатила миллион рублей алиментов. Она решила погасить долг, чтобы снять арест с принадлежащей ей недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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