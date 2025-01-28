Датское агентство по энергетике выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода «Северный поток», разрешение на консервацию одной из веток поврежденного трубопровода. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Управление по энергетике сегодня выдало разрешение на консервацию поврежденного трубопровода Nord Stream 2 в Балтийском море», — сообщило ведомство. Информацию передает РИА Новости.
Планируется, что работы по консервации трубопровода начнутся во втором или третьем квартале 2025 года и продлятся две-три недели. Это поможет предотвратить дальнейшие повреждения инфраструктуры.
Также в Германии ранее заявляли, что хотят восстановить газопровод. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер также отметил санкционную политику Запада, из-за которой экономическая ситуация в ФРГ ухудшилась.
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