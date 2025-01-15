В Германии захотели восстановить «Северный поток»

Премьер Саксонии Кречмер призвал восстановить «Северный поток»
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Проблема «Северного потока» должна быть решена, считает премьер Саксонии Кречмер
Проблема «Северного потока» должна быть решена, считает премьер Саксонии Кречмер Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил с призывом восстановить газопровод «Северный поток». Он отметил, что инцидент с разрушением повлек за собой драматические последствия для ФРГ.  

«Проблема „Северного потока“ должна быть решена. Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на „Северный поток — 1“, повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители», — сказал Кречмер в интервью газете Berliner Zeitung.

Политик также критически высказался о санкционной политике Запада, особенно указав на действия «Зеленых» и министра экономики Германии Роберта Хабека. По мнению Кречмера, непродуманные ограничения способствовали ухудшению экономической ситуации в Германии, привели к росту цен на энергоносители и увеличению зависимости от других источников энергии.

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель выступила с призывом возобновить эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» для доставки российского газа. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении. Это заявление было сделано после предложения американского бизнесмена Стивена Линча о покупке газопровода. Песков подчеркнул, что в настоящий момент вопрос о продаже данного объекта, особенно иностранной компании, не рассматривается.

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил с призывом восстановить газопровод «Северный поток». Он отметил, что инцидент с разрушением повлек за собой драматические последствия для ФРГ.   «Проблема „Северного потока“ должна быть решена. Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на „Северный поток — 1“, повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители», — сказал Кречмер в интервью газете Berliner Zeitung. Политик также критически высказался о санкционной политике Запада, особенно указав на действия «Зеленых» и министра экономики Германии Роберта Хабека. По мнению Кречмера, непродуманные ограничения способствовали ухудшению экономической ситуации в Германии, привели к росту цен на энергоносители и увеличению зависимости от других источников энергии. Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель выступила с призывом возобновить эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» для доставки российского газа. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении. Это заявление было сделано после предложения американского бизнесмена Стивена Линча о покупке газопровода. Песков подчеркнул, что в настоящий момент вопрос о продаже данного объекта, особенно иностранной компании, не рассматривается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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