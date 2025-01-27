27 января 2025

В Ханты-Мансийске откроется модный ресторан с морепродуктами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске появился баннер, анонсирующий открытие ресторана «Мидийное место»
В Ханты-Мансийске появился баннер, анонсирующий открытие ресторана «Мидийное место» Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) к открытию готовится ресторан морепродуктов «Мидийное место». Сеть заведений сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах. Баннер появился на одном из торговых центров.

«Фирменный баннер появился недавно. Раньше на этом месте был магазин одежды», — сообщил читатель URA.RU. Первая точка сети открылась в Сочи еще в 2020 году. За четыре года по всей России появилось уже около полусотни ресторанов.

В середине января «Мидийное место» открылось и в Сургуте. Заведение пока что работает в техническом режиме, однако клиенты уже успели раскритиковать кухню якобы за невкусную еду. Некоторые гурманы и вовсе посоветовали ресторану сменить повара.

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Нижневартовске гастро-бистро «34/66» в Нижневартовске. Фишкой станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.

В Ханты-Мансийске появился баннер, анонсирующий открытие ресторана «Мидийное место»
В Ханты-Мансийске появился баннер, анонсирующий открытие ресторана «Мидийное место»
Фото:

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) к открытию готовится ресторан морепродуктов «Мидийное место». Сеть заведений сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах. Баннер появился на одном из торговых центров. «Фирменный баннер появился недавно. Раньше на этом месте был магазин одежды», — сообщил читатель URA.RU. Первая точка сети открылась в Сочи еще в 2020 году. За четыре года по всей России появилось уже около полусотни ресторанов. В середине января «Мидийное место» открылось и в Сургуте. Заведение пока что работает в техническом режиме, однако клиенты уже успели раскритиковать кухню якобы за невкусную еду. Некоторые гурманы и вовсе посоветовали ресторану сменить повара. Ранее URA.RU сообщало об открытии в Нижневартовске гастро-бистро «34/66» в Нижневартовске. Фишкой станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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