В Ханты-Мансийске (ХМАО) к открытию готовится ресторан морепродуктов «Мидийное место». Сеть заведений сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах. Баннер появился на одном из торговых центров.
«Фирменный баннер появился недавно. Раньше на этом месте был магазин одежды», — сообщил читатель URA.RU. Первая точка сети открылась в Сочи еще в 2020 году. За четыре года по всей России появилось уже около полусотни ресторанов.
В середине января «Мидийное место» открылось и в Сургуте. Заведение пока что работает в техническом режиме, однако клиенты уже успели раскритиковать кухню якобы за невкусную еду. Некоторые гурманы и вовсе посоветовали ресторану сменить повара.
Ранее URA.RU сообщало об открытии в Нижневартовске гастро-бистро «34/66» в Нижневартовске. Фишкой станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.
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