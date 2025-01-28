FT: ФРГ не смогла отказаться от газа из РФ и закупает его через другие страны

Германия продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) через Дюнкерк, несмотря на официальный отказ от прямых поставок. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет неправительственных организаций.
«В прошлом году немецкая национальная энергокомпания Sefe (до 2022-го была „дочкой“ „Газпрома“) закупила через порт Дюнкерк во Франции 58 партий российского СПГ, что в шесть раз больше, чем в 2023-м», — говорится в материале со ссылкой на отчет. В результате Германия получает от 3% до 9,2% газа из России через посреднические страны Евросоюза.
Представители Sefe заявили, что после ввода газа в европейскую сеть становится невозможным отследить его происхождение и определить конечный пункт использования. Несмотря на запрет ФРГ на импорт российского газа через свои порты, поступающий из Франции и Бельгии газ часто оказывается российским. Специалист по энергетической политике в Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсис указал, что в документации такой газ обозначается как бельгийский, хотя в Бельгии не ведется его добыча.
Эксперты отмечают, что проблема в данном случае заключается в отсутствии прозрачности на европейском газовом рынке. Это позволяет странам ЕС избегать ответственности за поддержку спроса на российский СПГ и перекладывать ее друг на друга.
Ранее агентство Bloomberg писало, что цены на газ в Европе выросли в стоимости до пяти тысяч рублей за мегаватт-час по сравнению с октябрем 2023 года. Такой скачок вызван остановкой транзита СПГ через украинскую территорию в ЕС, сильными морозами в некоторых европейских странах и проблемами на норвежском заводе Hammerfest LNG. Также объем хранилищ газа сократился на 25%, передает VSE42.RU.
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