В 2025-м Китайский Новый год наступит 29 января и продлится до 16 февраля. Эта дата ежегодно меняется, поскольку зависит от лунного календаря. Данный праздник является самым важным для Китая и его народа, и, разумеется, наполнен множеством традиций и символов. О том, как этот Новый год отпразднуют в Москве — в материале URA.RU.
В российской столице также пройдет торжественное празднование Китайского Нового года. На улицах висят красные фонарики и украшения, на улицах можно увидеть разнообразные декорации и даже фигуры драконов.
Обилие красного цвета объясняется его символизмом — он означает силу, достаток и благополучие. А характерная фигура танцующего Дракона — традиционное представление. В российской столице постарались учесть все привычные для китайского народа элементы их важнейшего праздника.
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