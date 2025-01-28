В Москве начинают праздновать Китайский Новый год 2025. Фоторепортаж

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В Москве пройдет традиционный китайский праздник
В Москве пройдет традиционный китайский праздник Фото:

В 2025-м Китайский Новый год наступит 29 января и продлится до 16 февраля. Эта дата ежегодно меняется, поскольку зависит от лунного календаря. Данный праздник является самым важным для Китая и его народа, и, разумеется, наполнен множеством традиций и символов. О том, как этот Новый год отпразднуют в Москве — в материале URA.RU.

В российской столице также пройдет торжественное празднование Китайского Нового года. На улицах висят красные фонарики и украшения, на улицах можно увидеть разнообразные декорации и даже фигуры драконов. 

Обилие красного цвета объясняется его символизмом — он означает силу, достаток и благополучие. А характерная фигура танцующего Дракона — традиционное представление. В российской столице постарались учесть все привычные для китайского народа элементы их важнейшего праздника.

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В 2025-м Китайский Новый год наступит 29 января и продлится до 16 февраля. Эта дата ежегодно меняется, поскольку зависит от лунного календаря. Данный праздник является самым важным для Китая и его народа, и, разумеется, наполнен множеством традиций и символов. О том, как этот Новый год отпразднуют в Москве — в материале URA.RU. В российской столице также пройдет торжественное празднование Китайского Нового года. На улицах висят красные фонарики и украшения, на улицах можно увидеть разнообразные декорации и даже фигуры драконов.  Обилие красного цвета объясняется его символизмом — он означает силу, достаток и благополучие. А характерная фигура танцующего Дракона — традиционное представление. В российской столице постарались учесть все привычные для китайского народа элементы их важнейшего праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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