Скончался актер из сериала «Молодежка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

В возрасте 76 лет ушел из жизни актер театра и кино Алексей Булатов, игравший в сериале «Молодежка». Причиной его смерти стала онкология. Об этом сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».

«Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актера была диагностирована онкология», — сообщили в театре. Информацию передает aif.ru.

Булатов снимался в фильмах и сериалах. Его актерская карьера началась в 1977 году с роли в фильме «Жизнь Бетховена». Он также участвовал в создании таких проектов, как «Слуга Государев», «До смерти красива» и «Когда цветет сирень». Кроме того, актер снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий» и «Молодежка». В последний раз Булатов появился на экране в 2022 году в фильме «Сердце Пармы».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В возрасте 76 лет ушел из жизни актер театра и кино Алексей Булатов, игравший в сериале «Молодежка». Причиной его смерти стала онкология. Об этом сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение». «Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актера была диагностирована онкология», — сообщили в театре. Информацию передает aif.ru. Булатов снимался в фильмах и сериалах. Его актерская карьера началась в 1977 году с роли в фильме «Жизнь Бетховена». Он также участвовал в создании таких проектов, как «Слуга Государев», «До смерти красива» и «Когда цветет сирень». Кроме того, актер снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий» и «Молодежка». В последний раз Булатов появился на экране в 2022 году в фильме «Сердце Пармы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...