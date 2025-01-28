Скончался актер из сериала «Молодежка»

В возрасте 76 лет ушел из жизни актер театра и кино Алексей Булатов, игравший в сериале «Молодежка». Причиной его смерти стала онкология. Об этом сообщили в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».
«Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актера была диагностирована онкология», — сообщили в театре. Информацию передает aif.ru.
Булатов снимался в фильмах и сериалах. Его актерская карьера началась в 1977 году с роли в фильме «Жизнь Бетховена». Он также участвовал в создании таких проектов, как «Слуга Государев», «До смерти красива» и «Когда цветет сирень». Кроме того, актер снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий» и «Молодежка». В последний раз Булатов появился на экране в 2022 году в фильме «Сердце Пармы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.