День святого Валентина: история праздника, традиции и варианты подарков

Через две с половиной недели, 14 февраля, весь мир отметит День святого Валентина, который также называют Днем всех влюбленных. Рассказываем, откуда взялся этот праздник и как прижился в России.
История Дня Святого Валентина
По самой распространенной версии, свое название День святого Валентина получил в честь священника и полевого врача Валентина, жившего в третьем веке. Согласно легенде Валентин был добрым и участливым человеком, который стремился помогать всем, кто к нему обращался.
Император Клавдий в то время вел большую кровопролитную войну. Он стремился как можно больше усилить свою армию и считал, что лучше всего на поле боя проявляют себя мужчины, у которых нет жен и детей. Эти убеждения привели к запрету на бракосочетания.
Валентин сочувствовал влюбленным и тайком в ночное время венчал их. Среди людей, которые смогли благодаря святому отцу скрепить узы с возлюбленной, оказалось много легионеров.
Молва о Валентине начала расходиться в обществе. Известия о священнике, который пренебрег его запретом, дошла до императора Клавдия. Тот пришел в бешенство, отдал приказ схватить Валентина. Судя по этой легенде, 14 февраля 269 года Валентина казнили.
За день до трагической кончины Валентин написал письмо девушке, в которую был влюблен. Ей была дочка тюремщика. Послание от возлюбленного она получила уже после его смерти.
Вторая версия истории связана с гонениями на христиан, имевшими место в ранние века истории религии. Валентин якобы уверовал во Христа и привел к вере своих слуг. Двоих из них он даже самостоятельно обвенчал.
После венчания Валентина и новобрачных задержали. В ожидании казни Валентин стремился ободрить слуг и слал им письма в виде сердец. Вскоре в голову Валентину пришел план спасения приближенных — он предложил отдать свою жизнь взамен на помилование слуг.
Также бытует мнение, что День святого Валентина учредили в Риме после того, как там укрепилось христианство, с целью заменить существовавший до этого языческий праздник Луперкалия. Во время него проводили обряды, которые, по замыслу древних, должны были помочь парам, у которых нет или недостаточно детей, получить потомство.
Во время Луперкалий из шкур животных готовили хлысты. Затем молодые мужчины бегали с ними по улицам и хлестали встреченных женщин. Те с радостью подставляли под удары части тела, потому что недостаточная плодовитость тогда считалась плохим знаком и даже признаком наложенного проклятия.
Масштабы празднования Дня святого Валентина
Сейчас День всех влюбленных празднуют буквально по всему миру: в Европе, Америке, Азии, Африке и Австралии. Трудно найти город, в котором не устраивали бы вечеринок в честь этой даты, а пары не дарили бы друг другу подарки.
Несмотря на всеобщую распространенность, традиция празднования Дня святого Валентина в разных регионах имеет неодинаковую глубину. Считается, что в Европе этот день начали отмечать еще в 12-13 веках.
Самая старинная из обнаруженных историками валентинок (поздравительных открыток с Днем святого Валентина) датируется 15 веком. Ее нашли в одной из английских библиотек. В этом послании девушка обращается к юноше, просит его доказать, что он действительно любит ее, а также выражает готовность добиться приданого от матери.
В США День святого Валентина пришел только в конце 18 века, в Японию и того позже — в тридцатые годы 20 века. Саудовская Аравия — одна из немногих стран, где отмечать День всех влюбленных запрещено. Причина в том, что празднование этой даты противоречит исламским устоям. За нарушение запрета назначают наказание в виде большого штрафа.
В России за празднование Дня всех влюбленных не наказывают, но давних традиций этот праздник у нас, скорее всего, не имеет. Широко отмечать его начали только в девяностых, после распада Советского Союза.
По некоторым данным, День святого Валентина праздновали и в царской России. Якобы он был популярен среди дворян. Но эта версия считается неподтвержденной.
Как празднуют и что дарят на День святого Валентина
День святого Валентина сейчас стал полностью светским праздником. Влюбленные стараются проводить его вместе: сходить в кафе, кино, театр или устроить романтическую прогулку. Подарки на этот праздник могут быть самыми разными — на любой вкус и кошелек. Среди самых распространенных вариантов: цветы, шоколад, конфеты, мягкие игрушки, наборы для творчества и рукоделия, сертификаты на мастер-классы и в магазины, ювелирные украшения и так далее.
С каждым годом День святого Валентина охватывает все большие массы людей. Сейчас с этим днем друг друга поздравляют не только влюбленные пары, но и все остальные, любящие или даже просто симпатизирующие друг другу люди. Презенты и валентинки в День всех влюбленных дарят родственникам, друзьям, коллегам и одноклассникам. Наибольшую активность в праздновании проявляет молодежь.
Как к Дню святого Валентина относится православная церковь
14 февраля в православном календаре нет упоминания святого Валентина и праздника, посвященного ему. Двух мучеников с таким именем почитают 19 июля и 12 августа. Оба жили в ранние века христианства и пострадали за свою веру.
Многие православные священники и даже Патриарх Кирилл осуждают обычай праздновать День святого Валентина. Они считают, что этот праздник пропагандирует не настоящую ответственную любовь, а неодобряемые церковью свободные отношения.
Тем не менее в Русской православной церкви разделяют желание россиян иметь праздник, посвященный такому прекрасному чувству как любовь. Вместо пришедшего с запада Дня святого Валентина представители РПЦ рекомендуют 8 июля праздновать День любви, семьи и верности.
Этот праздник имеет древние традиции. Он посвящен памяти князей Петра и Февронии Муромских. Петр имел княжеский статус от рождения, а вот Феврония имела самое простое происхождение — она была дочерью бортника, то есть человека, собиравшего мед диких пчел.
Князь и юная простолюдинка никогда бы не встретились, но тело князя после схватки со змеем покрылось жуткими язвами. Один за другим приходили к нему лекари, но никто не мог победить болезнь. Чтобы исцелить князя, его семья отправила гонцов во все окрестные деревни. В одной из них нашли девушку, согласившуюся прийти Петру на помощь.
Феврония чудесным образом исцелила князя, взяв с него обещание взять ее за это в жены. Петр согласился, но потом стал увиливать от исполнения обещания. Тогда болезнь Петра возобновилась и он снова вынужден был прибегнуть к помощи Февронии. Когда он окончательно выздоровел, то увидел в происходящем божественное провидение — знак того, что именно с дочерью бортника он должен связать свою жизнь.
Брак Петра и Февронии оказался крепким. Не раз жизнь испытывала их на крепкость, но они всегда выстаивали под натиском сложностей. Например, когда бояре взбунтовались, не захотели признавать княгиню-простолюдинку и заявили князю, что она должна уйти, он ушел вместе с ней.
После этого в Муроме началась смута. Бояре так боролись за власть, что привели в ужас целый город. В результате Петра и Февронию попросили вернуться на княжение.
Были ли у Петра и Февронии дети доподлинно неизвестно. Конец жизни оба провели в монастырях, скончавшись в один день.
Традицию празднования Дня любви, семьи и верности в Муроме возродили в 1990-х годах. В 2008 году он приобрел официальный статус.
Благоверных Петра и Февронию православная церковь почитает как святых. 8 июля в церквях проводят молебны Петру и Февронии, также песнопения, посвященные им, включают в состав Божественной литургии. Многие верующие имеют дома иконы этих святых. К ним обращаются с просьбами о семейном благополучии, помощи в поиске супруга или супруги, даровании детей.
На многих приходах в честь Дня любви, семьи и верности проводят праздничные концерты, ярмарки, организуют шествия к ближайшему памятнику Петру и Февронии. Кое-где также устраивают просветительские занятия, на которых обсуждают семейные ценности и пути преодоления сложностей, возникающих между супругами, родителями и детьми и так далее.
Интересно, что католическая церковь тоже отказалась от празднования Дня святого Валентина. Сейчас это воспринимают не как обязательный элемент, а как дополнительный, который может вводиться по желанию священнослужителей в той или иной церкви.
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