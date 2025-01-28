Путин впервые назвал возможные сроки окончания СВО

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Владимир Путин заявил, что украинский конфликт закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны
Владимир Путин заявил, что украинский конфликт закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может закончиться в течение полутора-двух месяцев при определенных условиях, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов имеют решающее значение для продолжения текущих операций.

«Я думаю, что ... если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — сказал Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в telegram-канале корреспондента телеканала «Россия».

Российский лидер подчеркнул, что при наличии соответствующего стремления, решение любого юридического вопроса становится возможным. Однако на данный момент такого стремления не наблюдается.

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Конфликт на Украине может закончиться в течение полутора-двух месяцев при определенных условиях, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов имеют решающее значение для продолжения текущих операций. «Я думаю, что ... если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — сказал Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в telegram-канале корреспондента телеканала «Россия». Российский лидер подчеркнул, что при наличии соответствующего стремления, решение любого юридического вопроса становится возможным. Однако на данный момент такого стремления не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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