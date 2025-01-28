Путин впервые назвал возможные сроки окончания СВО

Конфликт на Украине может закончиться в течение полутора-двух месяцев при определенных условиях, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов имеют решающее значение для продолжения текущих операций.
«Я думаю, что ... если прекратятся [у Украины] деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — сказал Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в telegram-канале корреспондента телеканала «Россия».
Российский лидер подчеркнул, что при наличии соответствующего стремления, решение любого юридического вопроса становится возможным. Однако на данный момент такого стремления не наблюдается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.