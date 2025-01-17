Дочь и зять олигарха Аристова спасают элитное жилье в Челябинске

Экс-владельцы «Арианта» Кретовы судятся с приставами за квартиру в Челябинске

17 января 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Александр Кретов (слева) и его тесть Александр Аристов (справа) борются за свою недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Дочь и зять основателя национализированного агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова пытаются отбить у ФССП квартиру в Челябинске. Информация о поданном супругами Кретовыми иске появилась в базе дел Арбитражного суда Москвы. Как следует из документа (есть в распоряжении URA.RU), Александр и Елена Кретовы требуют признать квартиру площадью 173,5 кв. метра в доме на проспекте Ленина, неподалеку от «Детского мира», «единственным жилищем, пригодным для проживания Кретова Александра Владимировича и Кретовой Елены Александровны». Законодательство не позволяет включать такое жилье в перечень имущества, которое изымается и продается с торгов в счет погашения долгов владельцев. В сою очередь, Александр и Людмила Аристовы сейчас пытаются заблокировать изъятие нежилых помещений в элитном ЖК Fenix de Luxe в Челябинске. Опись и оценка имущества Аристовых проводится в рамках взыскания с каждого из супругов 46,6 млрд рублей. Такие же деньги взыскивают с их дочери Елены Кретовой и зятя Александра. Таким образом Генпрокуратура надеется покрыть ущерб, нанесенный бюджету РФ в рамках приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта». Аристовы и Кретовы пытались оспорить действия приставов сразу по всем своим активам, но им это не удалось. Теперь семьи бизнесменов подают исков к приставу по каждому активу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь и зять основателя национализированного агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова пытаются отбить у ФССП квартиру в Челябинске. Информация о поданном супругами Кретовыми иске появилась в базе дел Арбитражного суда Москвы. Как следует из документа (есть в распоряжении URA.RU), Александр и Елена Кретовы требуют признать квартиру площадью 173,5 кв. метра в доме на проспекте Ленина, неподалеку от «Детского мира», «единственным жилищем, пригодным для проживания Кретова Александра Владимировича и Кретовой Елены Александровны». Законодательство не позволяет включать такое жилье в перечень имущества, которое изымается и продается с торгов в счет погашения долгов владельцев. В сою очередь, Александр и Людмила Аристовы сейчас пытаются заблокировать изъятие нежилых помещений в элитном ЖК Fenix de Luxe в Челябинске. Опись и оценка имущества Аристовых проводится в рамках взыскания с каждого из супругов 46,6 млрд рублей. Такие же деньги взыскивают с их дочери Елены Кретовой и зятя Александра. Таким образом Генпрокуратура надеется покрыть ущерб, нанесенный бюджету РФ в рамках приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта». Аристовы и Кретовы пытались оспорить действия приставов сразу по всем своим активам, но им это не удалось. Теперь семьи бизнесменов подают исков к приставу по каждому активу.