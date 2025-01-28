28 января 2025

Синоптики ожидают выпадения рекордного количества осадков на севере Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным метеорологов, до конца месяца в Прикамье сильных снегопадов не предвидится
По данным метеорологов, до конца месяца в Прикамье сильных снегопадов не предвидится Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс в Перми

Ожидается, что после 31 января в Чердыни (Пермский край) выпадет рекордное количество снега. Об этом предупредили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. 

«В Чердыни рекорд января уже перекрыт с запасом (выпало 110 мм). И здесь еще возможен сильный снег 31 января, так что на очереди — обновление рекорда по количеству осадков вообще для всех зимних месяцев. Пока он составляет 115 мм, был установлен в декабре 1998 года», — написано в telegram-канале центра.

В Перми январь текущего года уже занял третье место по количеству выпавшего снега за всю историю наблюдений. Корреспонденты URA.RU прогулялись по городским дворам и улицам, чтобы понять — как выглядит город в день снежного коллапса. Подробнее об этом узнаете здесь.

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Ожидается, что после 31 января в Чердыни (Пермский край) выпадет рекордное количество снега. Об этом предупредили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.  «В Чердыни рекорд января уже перекрыт с запасом (выпало 110 мм). И здесь еще возможен сильный снег 31 января, так что на очереди — обновление рекорда по количеству осадков вообще для всех зимних месяцев. Пока он составляет 115 мм, был установлен в декабре 1998 года», — написано в telegram-канале центра. В Перми январь текущего года уже занял третье место по количеству выпавшего снега за всю историю наблюдений. Корреспонденты URA.RU прогулялись по городским дворам и улицам, чтобы понять — как выглядит город в день снежного коллапса. Подробнее об этом узнаете здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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