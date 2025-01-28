Челябинский «Трактор» в последний момент упустил пекинский «Куньлунь»

Хоккейный клуб «Трактор» 28 января после 60 минут игры сравнял счет в матче с «Куньлунь РС» из Пекина, однако в овертайме уступил соперникам. Поединок закончился со счетом 4:3, передает корреспондент URA.RU.
За девять минут матча «Куньлунь Ред Стар» отправил три шайбы в ворота челябинцев. Перехватить инициативу «черно-белым» удалось лишь на 18-й минуте.
Первый гол в ворота гостей из Китая отправил Чарльз Робинсон. Далее, в копилку команды на 51-й и 55-й минуте, добавили результативных бросков Михаил Горюнов-Рольгизер и Василий Глотов соотвественно. Тем самым «Трактор» сравнял счет, однако в овертайме не смог удержать преимущество. Решающей стала шайба игрока «Куньлунь Ред Стар» Люка Локхарта. Игра закончилась со счетом 4:3.
Как сообщало URA.RU ранее, 23 ноября 2024 года «Трактор» также проиграл «Куньлунь РС» со счетом 1:4. Единственную шайбу в ворота соперника тогда отправил Владимир Ткачев. Предыдущий матч, 25 января, «черно-белые» провели с «Адмиралом» из Владивостока, победив со счетом 3:2.
Следующая игра в рамках Чемпионата КХЛ пройдет в четверг, 30 января. «Трактор» встретится с «Витязем» из Московской области.
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