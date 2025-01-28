Получившая деньги за несуществующих детей пермячка приговорена к условному сроку

В Перми 41-летнюю местную жительницу приговорили к условному сроку за мошенничество при получении соцвыплат. Было установлено, что женщина передала в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у нее двоих детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Прикамья.
«Пермячка получила социальные пособия и иные выплаты на детей на общую сумму, превышающую 1,3 млн рублей. В ходе заседания злоумышленница вину признала в полном объеме. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано на сайте ведомства.
В фиктивных бумагах было указано — детей родили вне больницы. Этот факт якобы подтвердила подруга осужденной. Теперь присвоенные незаконным путем деньги придется возвращать.
Ранее URA.RU рассказывало о бывшей сотруднице подразделения регионального минобразования, которая получала субсидии на несуществующий детсад. Мошенницы действовали парой. Сумму ущерба тогда также превысила млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!