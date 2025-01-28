28 января 2025

Получившая деньги за несуществующих детей пермячка приговорена к условному сроку

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине нелегально заполучить средства помогла подруга
Женщине нелегально заполучить средства помогла подруга Фото:

В Перми 41-летнюю местную жительницу приговорили к условному сроку за мошенничество при получении соцвыплат. Было установлено, что женщина передала в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у нее двоих детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Прикамья.

«Пермячка получила социальные пособия и иные выплаты на детей на общую сумму, превышающую 1,3 млн рублей. В ходе заседания злоумышленница вину признала в полном объеме. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано на сайте ведомства.

В фиктивных бумагах было указано — детей родили вне больницы. Этот факт якобы подтвердила подруга осужденной. Теперь присвоенные незаконным путем деньги придется возвращать.

Ранее URA.RU рассказывало о бывшей сотруднице подразделения регионального минобразования, которая получала субсидии на несуществующий детсад. Мошенницы действовали парой. Сумму ущерба тогда также превысила млн рублей.

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В Перми 41-летнюю местную жительницу приговорили к условному сроку за мошенничество при получении соцвыплат. Было установлено, что женщина передала в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у нее двоих детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Прикамья. «Пермячка получила социальные пособия и иные выплаты на детей на общую сумму, превышающую 1,3 млн рублей. В ходе заседания злоумышленница вину признала в полном объеме. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период», — написано на сайте ведомства. В фиктивных бумагах было указано — детей родили вне больницы. Этот факт якобы подтвердила подруга осужденной. Теперь присвоенные незаконным путем деньги придется возвращать. Ранее URA.RU рассказывало о бывшей сотруднице подразделения регионального минобразования, которая получала субсидии на несуществующий детсад. Мошенницы действовали парой. Сумму ущерба тогда также превысила млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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