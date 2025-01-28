Ивлеева высмеяла прическу бывшей подруги, осудившей «голую вечеринку»

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высмеяла новый имидж певицы и бывшей подруги Иды Галич, пошутив о ее внешности в комментариях к публикации в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Некоторые подписчики не оценили ее высказывание и предложили обратить внимание на свой образ.
«Спасибо, что без челки», — написала Ивлеева. Ранее сама блогерша удивила поклонников, снявшись с короткой стрижкой и светлыми волосами, однако позже заявила, что это был лишь розыгрыш.
На новых фотографиях телеведущая предстала в привычном образе — с темными волосами и в элегантном черном мини-платье. Новый стиль Иды Галич, опубликованный на прошлой неделе, также привлек внимание пользователей: пост блогерши с укороченной челкой набрал более 3 тысяч лайков.
Галич и Ивлеева раньше называли друг друга лучшими подругами. Однако, как пишет Womanhit.ru, после того, как певица забеременела, они перестали близко общаться.
В конце ноября 2024 года Ида Галич в интервью телеведущей Юлии Меньшовой раскритиковала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, назвав ее слишком провокационной. Блогерша отметила, что экстравагантные поступки гостей, такие как появление рэпера Vacio с носком вместо одежды, вызвали возмущение общества.
Ранее URA.RU сообщало, что Анастасия Ивлеева вывезла всю мебель и вещи из своего подмосковного особняка в Истре, оставив в доме лишь несколько тренажеров. Стоимость трехэтажного дома площадью 684 квадратных метра снизилась с 130 до 120 миллионов рублей. Особняк включает кинотеатр, сауну, хаммам, тренажерный зал, а на участке в 36 соток также есть гостевой дом, используемый как бьюти-зона.
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