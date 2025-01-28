Магнитная буря 29 января: к чему готовиться метеозависимым

Регулярно миллионы людей по всему миру страдают из-за магнитных бурь. Чтобы быть готовым к новым последствиям вспышек на Солнце, лучше заранее проверять прогноз геомагнитной активности. URA.RU рассказывает, ждать ли бурю 29 января.
Будет ли магнитная буря 29 января
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, вероятность магнитной бури в среду 29 января довольно низкая. 49% что магнитосфера останется спокойной на протяжении всего дня. Шанс геомагнитных возмущений ученые оценивают в 35%, а вероятность магнитной бури — в 16%. В течение суток возбужденность магнитосферы по Кр-индексу не должна превышать «зеленого» третьего уровня.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ученые предполагают, что в ближайшие 28 дней единственная магнитная буря случится на этой неделе, в субботу 1 февраля. В этот день уровень геомагнитной активности должен подняться до «оранжевого» четвертого уровня. При такой возбужденности магнитосферы метеозависимые люди могут почувствовать небольшой дискомфорт.
Но это не значит, что в течение месяца не могут случиться другие вспышки геомагнитной активности. Точный прогноз магнитных бурь можно составить лишь на несколько дней вперед, поэтому метеозависимым людям стоит регулярно следить за тем, какие сюрпризы подготовило Солнце.
Кто в группе риска из-за магнитных бурь
Регулярно на проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь жалуется множество людей по всему миру. По подсчетам врачей, примерно 20-30% населения Земли — метеозависимы. Чаще всего на геомагнитную активность жалуются люди старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Среди главных симптомов: головная боль, проблемы с концентрацией внимания, общее недомогание и слабость, нарушение сна.
Что делать метеозависимым
Врачи советуют метеозависимым людям стараться вести здоровый образ жизни и держать организм в тонусе, чтобы меньше страдать от геомагнитной активности. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — посоветовала URA.RU невролог Юлия Каракулова.
Для того, чтобы почувствовать себя лучше во время магнитных бурь, врачи советуют:
- регулярно высыпаться и наладить режим сна;
- включать в рацион здоровую пищу, богатую витаминами и минералами;
- обильно пить обычную воду;
- регулярно заниматься физической активностью.
Эти простые правила помогут метеозависимым людям проще переживать магнитные бури. Но если, несмотря на здоровый образ жизни, геомагнитная активность продолжает вызывать неприятные симптомы, лучше обратиться в больницу. Возможно, метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
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