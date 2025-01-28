28 января 2025

Депутаты Перми одобрили передачу стадиона «Звезда» в краевую собственность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Список передаваемых объектов включает широкий спектр движимого имущества
Список передаваемых объектов включает широкий спектр движимого имущества Фото:

В Пермской гордуме рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче в краевую собственность стадиона «Звезда». Депутаты единогласно поддержали инициативу.

«В краевую казну передают два участка земли, три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тысяч мест, и свыше 80 позиций движимого имущества. К ним относятся — главный вход, лестницы, дорожники, металлодетекторы, серверы, камеры, табло и ворота», — со ссылкой на депутатское решение пишет «Коммерсант-Прикамье».

Самым дорогим объектом считается табло. Его балансовая стоимость 40 млн рублей. Футбольное поле оценили в 31 млн, билетно-пропускную систему — в 28 млн рублей. Законопроект о передаче стадиона ранее на обсуждение в гордуму внес мэр Перми Эдуард Соснин.

С июля 2018 года комплексом владел «Центр спортивной подготовки Пермского края». После банкротства «Амкара» объект вернули городу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермской гордуме рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче в краевую собственность стадиона «Звезда». Депутаты единогласно поддержали инициативу. «В краевую казну передают два участка земли, три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тысяч мест, и свыше 80 позиций движимого имущества. К ним относятся — главный вход, лестницы, дорожники, металлодетекторы, серверы, камеры, табло и ворота», — со ссылкой на депутатское решение пишет «Коммерсант-Прикамье». Самым дорогим объектом считается табло. Его балансовая стоимость 40 млн рублей. Футбольное поле оценили в 31 млн, билетно-пропускную систему — в 28 млн рублей. Законопроект о передаче стадиона ранее на обсуждение в гордуму внес мэр Перми Эдуард Соснин. С июля 2018 года комплексом владел «Центр спортивной подготовки Пермского края». После банкротства «Амкара» объект вернули городу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...