Депутаты Перми одобрили передачу стадиона «Звезда» в краевую собственность

В Пермской гордуме рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче в краевую собственность стадиона «Звезда». Депутаты единогласно поддержали инициативу.
«В краевую казну передают два участка земли, три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тысяч мест, и свыше 80 позиций движимого имущества. К ним относятся — главный вход, лестницы, дорожники, металлодетекторы, серверы, камеры, табло и ворота», — со ссылкой на депутатское решение пишет «Коммерсант-Прикамье».
Самым дорогим объектом считается табло. Его балансовая стоимость 40 млн рублей. Футбольное поле оценили в 31 млн, билетно-пропускную систему — в 28 млн рублей. Законопроект о передаче стадиона ранее на обсуждение в гордуму внес мэр Перми Эдуард Соснин.
С июля 2018 года комплексом владел «Центр спортивной подготовки Пермского края». После банкротства «Амкара» объект вернули городу.
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