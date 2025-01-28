28 января 2025

В ХМАО заготовили 27 тонн донорской крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все доноры ХМАО сдают кровь на безвозмездной основе.
Все доноры ХМАО сдают кровь на безвозмездной основе. Фото:

В 2024 году в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске более семи тысяч человек стали донорами крови, 1370 из них — впервые. Благодаря этим югорчанам было заготовлено 27 тонн крови, сообщили в Окружной станции переливания.

«В 2024 году доноры Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и их административных районов проявили большую активность, многие из них неоднократно приходили на донации крови и её компонентов. Общее число доноров, посетивших учреждение в прошедшем году, составило более семи тысяч. Из них 1370 человек впервые приняли для себя это ответственное решение — стать донорами крови. В 2024 году учреждением было заготовлено 27 тонн цельной донорской крови», — написано в telegram-канале ведомства.

Благодаря таким объемам, было выполнено 100% заявок на переливание крови. Более того, сейчас Югра располагает 100% необходимых ресурсов — компонентов крови — для обеспечения всех больниц округа. При этом, все доноры ХМАО сдают кровь на безвозмездной основе.

В Пыть-Яхе прошел благотворительный концерт для сбора средств на лечение от лейкоза 13-летней Екатерины Савиной. За несколько часов удалось собрать 180 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске более семи тысяч человек стали донорами крови, 1370 из них — впервые. Благодаря этим югорчанам было заготовлено 27 тонн крови, сообщили в Окружной станции переливания. «В 2024 году доноры Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и их административных районов проявили большую активность, многие из них неоднократно приходили на донации крови и её компонентов. Общее число доноров, посетивших учреждение в прошедшем году, составило более семи тысяч. Из них 1370 человек впервые приняли для себя это ответственное решение — стать донорами крови. В 2024 году учреждением было заготовлено 27 тонн цельной донорской крови», — написано в telegram-канале ведомства. Благодаря таким объемам, было выполнено 100% заявок на переливание крови. Более того, сейчас Югра располагает 100% необходимых ресурсов — компонентов крови — для обеспечения всех больниц округа. При этом, все доноры ХМАО сдают кровь на безвозмездной основе. В Пыть-Яхе прошел благотворительный концерт для сбора средств на лечение от лейкоза 13-летней Екатерины Савиной. За несколько часов удалось собрать 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...