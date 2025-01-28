В ХМАО заготовили 27 тонн донорской крови

В 2024 году в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске более семи тысяч человек стали донорами крови, 1370 из них — впервые. Благодаря этим югорчанам было заготовлено 27 тонн крови, сообщили в Окружной станции переливания.
«В 2024 году доноры Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и их административных районов проявили большую активность, многие из них неоднократно приходили на донации крови и её компонентов. Общее число доноров, посетивших учреждение в прошедшем году, составило более семи тысяч. Из них 1370 человек впервые приняли для себя это ответственное решение — стать донорами крови. В 2024 году учреждением было заготовлено 27 тонн цельной донорской крови», — написано в telegram-канале ведомства.
Благодаря таким объемам, было выполнено 100% заявок на переливание крови. Более того, сейчас Югра располагает 100% необходимых ресурсов — компонентов крови — для обеспечения всех больниц округа. При этом, все доноры ХМАО сдают кровь на безвозмездной основе.
В Пыть-Яхе прошел благотворительный концерт для сбора средств на лечение от лейкоза 13-летней Екатерины Савиной. За несколько часов удалось собрать 180 тысяч рублей.
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