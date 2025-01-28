28 января 2025

Депутат тюменской облдумы Вершинин выбил квартиру для семьи погорельцев с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Вершинин посоветовал тюменцам страховать свои дома
Вершинин посоветовал тюменцам страховать свои дома Фото:

Семья из Ишима (Тюменская область) с двумя детьми лишилась жилья из-за пожара. В огне также уничтожены одежда и личные вещи. Благодаря депутату думы Тюменской области Ивану Вершинину, проблему удалось оперативно решить — погорельцам предоставлены материальная помощь и благоустроенная квартира по договору найма.

«В рамках последнего визита в Ишим накануне новогодних праздников, ко мне обратилась семья земляков с двумя детьми, ставших жертвами пожара… Семья с двумя несовершеннолетними детьми потеряла всё необходимое, что наживалось годами. Обратился к коллегам из органов исполнительной власти, совместными усилиями семье была оказана материальная помощь и предоставлена благоустроенная квартира по договору найма из маневренного жилищного фонда», — написал Вершинин в своем telegram-канале.

Он посоветовал всем тюменцам своевременно страховать свои дома, ведь «страхование это дорого, я понимаю, но остаться после пожара совсем без ничего — ещё дороже». Также депутат написал, что любой тюменец всегда может обратиться к нему с проблемой и он постарается оказать всю возможную посильную помощь в ее решении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в квартире многоэтажки на улице Олимпиской произошло сильное возгорание. Из пожара были эвакуировали десять человек.

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Семья из Ишима (Тюменская область) с двумя детьми лишилась жилья из-за пожара. В огне также уничтожены одежда и личные вещи. Благодаря депутату думы Тюменской области Ивану Вершинину, проблему удалось оперативно решить — погорельцам предоставлены материальная помощь и благоустроенная квартира по договору найма. «В рамках последнего визита в Ишим накануне новогодних праздников, ко мне обратилась семья земляков с двумя детьми, ставших жертвами пожара… Семья с двумя несовершеннолетними детьми потеряла всё необходимое, что наживалось годами. Обратился к коллегам из органов исполнительной власти, совместными усилиями семье была оказана материальная помощь и предоставлена благоустроенная квартира по договору найма из маневренного жилищного фонда», — написал Вершинин в своем telegram-канале. Он посоветовал всем тюменцам своевременно страховать свои дома, ведь «страхование это дорого, я понимаю, но остаться после пожара совсем без ничего — ещё дороже». Также депутат написал, что любой тюменец всегда может обратиться к нему с проблемой и он постарается оказать всю возможную посильную помощь в ее решении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в квартире многоэтажки на улице Олимпиской произошло сильное возгорание. Из пожара были эвакуировали десять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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