Депутат тюменской облдумы Вершинин выбил квартиру для семьи погорельцев с детьми

Семья из Ишима (Тюменская область) с двумя детьми лишилась жилья из-за пожара. В огне также уничтожены одежда и личные вещи. Благодаря депутату думы Тюменской области Ивану Вершинину, проблему удалось оперативно решить — погорельцам предоставлены материальная помощь и благоустроенная квартира по договору найма.
«В рамках последнего визита в Ишим накануне новогодних праздников, ко мне обратилась семья земляков с двумя детьми, ставших жертвами пожара… Семья с двумя несовершеннолетними детьми потеряла всё необходимое, что наживалось годами. Обратился к коллегам из органов исполнительной власти, совместными усилиями семье была оказана материальная помощь и предоставлена благоустроенная квартира по договору найма из маневренного жилищного фонда», — написал Вершинин в своем telegram-канале.
Он посоветовал всем тюменцам своевременно страховать свои дома, ведь «страхование это дорого, я понимаю, но остаться после пожара совсем без ничего — ещё дороже». Также депутат написал, что любой тюменец всегда может обратиться к нему с проблемой и он постарается оказать всю возможную посильную помощь в ее решении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в квартире многоэтажки на улице Олимпиской произошло сильное возгорание. Из пожара были эвакуировали десять человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!