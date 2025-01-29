На Западе предупредили, что чиновники Украины останутся без денег США

Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат, поскольку Соединенные Штаты приостановили финансирование гражданских программ, которые находятся в ведении Госдепа. Об этом пишет американское издание Associated Press.
«Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат после того, как США приостановили работу гражданских программ, за которые отвечает Госдепартамент», — говорится в материале издания. Это может затронуть средства, используемые для обеспечения работы украинского правительства.
Военная помощь Украине в основном поступает от Пентагона. Финансирование гражданских инициатив зависит от Госдепа, и приостановка его программ повлечет за собой остановку выплат зарплат украинским чиновникам.
Американское агентство по международному развитию (USAID) 26 января приостановило все проекты и их финансирование на Украине. Это решение связано с указанием Госдепартамента США о 90-дневной приостановке программ помощи для проведения аудита.
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