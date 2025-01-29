На Западе предупредили, что чиновники Украины останутся без денег США

AP: украинские чиновники могут потерять зарплаты от Госдепа США
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Зарплаты украинских чиновников зависят от Госдепа
Зарплаты украинских чиновников зависят от Госдепа Фото:

Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат, поскольку Соединенные Штаты приостановили финансирование гражданских программ, которые находятся в ведении Госдепа. Об этом пишет американское издание Associated Press.

«Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат после того, как США приостановили работу гражданских программ, за которые отвечает Госдепартамент», — говорится в материале издания. Это может затронуть средства, используемые для обеспечения работы украинского правительства.

Военная помощь Украине в основном поступает от Пентагона. Финансирование гражданских инициатив зависит от Госдепа, и приостановка его программ повлечет за собой остановку выплат зарплат украинским чиновникам.

Американское агентство по международному развитию (USAID) 26 января приостановило все проекты и их финансирование на Украине. Это решение связано с указанием Госдепартамента США о 90-дневной приостановке программ помощи для проведения аудита. 

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Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат, поскольку Соединенные Штаты приостановили финансирование гражданских программ, которые находятся в ведении Госдепа. Об этом пишет американское издание Associated Press. «Украинские чиновники рискуют остаться без зарплат после того, как США приостановили работу гражданских программ, за которые отвечает Госдепартамент», — говорится в материале издания. Это может затронуть средства, используемые для обеспечения работы украинского правительства. Военная помощь Украине в основном поступает от Пентагона. Финансирование гражданских инициатив зависит от Госдепа, и приостановка его программ повлечет за собой остановку выплат зарплат украинским чиновникам. Американское агентство по международному развитию (USAID) 26 января приостановило все проекты и их финансирование на Украине. Это решение связано с указанием Госдепартамента США о 90-дневной приостановке программ помощи для проведения аудита. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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