ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

Минувшей ночью в Ростовской области была предпринята попытка атаки со стороны ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожен один БПЛА. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА в Мясниковском районе», — написал Слюсарь в своем telegrаm-канале. Он добавил, что беспилотник упал вне населенных пунктов, без каких-либо повреждений или пострадавших.
В Грайвороне Белгородской области 29 января дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, ранив одного мирного жителя. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший с непроникающим ранением грудной клетки помещен в больницу. В результате атаки повреждены два окна в квартирах и четыре автомобиля.
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