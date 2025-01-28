28 января 2025

В новый пермский зоопарк едут бинтуронги, мунтжаки и древесные дикобразы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский зоопарк ждет новых обитателей
Пермский зоопарк ждет новых обитателей Фото:

В новом зоопарке Перми появятся экзотические животные. Это бинтуронги, которых также называют «кошачьими медведями»; мунтжаки, известные также как «лающие олени»; дикобразы, живущие на деревьях.

«Пермский зоопарк в этом году ожидает поступление необычных животных. Это будут бинтуронги, мунтжаки и древесные дикобразы. Они прибудут в ближайшее время и будут жить в новом зоопарке», — пишет ИА «Текст».

В министерстве культуры Пермского края URA.RU подтвердили эту информацию. Как рассказал собеседник агентства, новых обитателей поселят в вольеры, которые уже готовы. В зверинце уже живут другие животные. Для посещения людьми его откроют летом, обещал вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский. 

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В новом зоопарке Перми появятся экзотические животные. Это бинтуронги, которых также называют «кошачьими медведями»; мунтжаки, известные также как «лающие олени»; дикобразы, живущие на деревьях. «Пермский зоопарк в этом году ожидает поступление необычных животных. Это будут бинтуронги, мунтжаки и древесные дикобразы. Они прибудут в ближайшее время и будут жить в новом зоопарке», — пишет ИА «Текст». В министерстве культуры Пермского края URA.RU подтвердили эту информацию. Как рассказал собеседник агентства, новых обитателей поселят в вольеры, которые уже готовы. В зверинце уже живут другие животные. Для посещения людьми его откроют летом, обещал вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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