В новый пермский зоопарк едут бинтуронги, мунтжаки и древесные дикобразы

В новом зоопарке Перми появятся экзотические животные. Это бинтуронги, которых также называют «кошачьими медведями»; мунтжаки, известные также как «лающие олени»; дикобразы, живущие на деревьях.
«Пермский зоопарк в этом году ожидает поступление необычных животных. Это будут бинтуронги, мунтжаки и древесные дикобразы. Они прибудут в ближайшее время и будут жить в новом зоопарке», — пишет ИА «Текст».
В министерстве культуры Пермского края URA.RU подтвердили эту информацию. Как рассказал собеседник агентства, новых обитателей поселят в вольеры, которые уже готовы. В зверинце уже живут другие животные. Для посещения людьми его откроют летом, обещал вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский.
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