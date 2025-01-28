28 января 2025

Челябинский актер Робак выиграл в номинации премии «Белый слон» за лучшую роль

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Кинопремия «Белый слон» объявила победителей, в списке оказался Робак
Кинопремия «Белый слон» объявила победителей, в списке оказался Робак Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте Челябинской области, получил награду кинопремии «Белый слон» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Вечная зима». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

«Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов „Белый слон“ объявила лауреатов за 2024 год. Актерские награды за главные роли получили Александр Робак, сыгравший в „Вечной зиме“, и Алина Ходжеванова из „Филателии“», — сообщается на сайте со ссылкой на пресс-службу премии.

В декабре 2024 стало известно, что Робак был включен в шорт-лист премии «Белый слон». Кинокартина «Вечная зима», снятая в Магнитогорске, была номинирована на звание лучшего фильма. Кроме того, фильм «Вечная зима» также был презентован на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле.

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Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте Челябинской области, получил награду кинопремии «Белый слон» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Вечная зима». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру». «Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов „Белый слон“ объявила лауреатов за 2024 год. Актерские награды за главные роли получили Александр Робак, сыгравший в „Вечной зиме“, и Алина Ходжеванова из „Филателии“», — сообщается на сайте со ссылкой на пресс-службу премии. В декабре 2024 стало известно, что Робак был включен в шорт-лист премии «Белый слон». Кинокартина «Вечная зима», снятая в Магнитогорске, была номинирована на звание лучшего фильма. Кроме того, фильм «Вечная зима» также был презентован на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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