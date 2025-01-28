Челябинский актер Робак выиграл в номинации премии «Белый слон» за лучшую роль

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте Челябинской области, получил награду кинопремии «Белый слон» за лучшую мужскую главную роль в фильме «Вечная зима». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».
«Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов „Белый слон“ объявила лауреатов за 2024 год. Актерские награды за главные роли получили Александр Робак, сыгравший в „Вечной зиме“, и Алина Ходжеванова из „Филателии“», — сообщается на сайте со ссылкой на пресс-службу премии.
В декабре 2024 стало известно, что Робак был включен в шорт-лист премии «Белый слон». Кинокартина «Вечная зима», снятая в Магнитогорске, была номинирована на звание лучшего фильма. Кроме того, фильм «Вечная зима» также был презентован на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле.
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