Чиновники наконец ответили, когда они пересядут на отечественные машины

Российские чиновники уже сейчас готовы пересесть на отечественные автомобили. Об этом заявил министр промышленности Антон Алиханов.
«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — передает слова Алиханова журналист Александр Юнашев. Таким образом чиновники отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина пересесть на отечественные автомобили после его визита на завод «АвтоВАЗ», где он ознакомился с новым автомобилем Lada Iskra.
Владимир Путин в 2023 году поручил правительству обеспечить использование отечественных автомобилей государственными и муниципальными служащими. В последний раз аналогичная инициатива осуществлялась при первом президенте РФ Борисе Ельцине, но тогда она не смогла закрепиться из-за низкого качества российских автомобилей.
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