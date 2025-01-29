Чиновники наконец ответили, когда они пересядут на отечественные машины

Российские чиновники готовы пересесть на отечественные автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские чиновники готовы пересесть на отечественные авто
Российские чиновники готовы пересесть на отечественные авто Фото:

Российские чиновники уже сейчас готовы пересесть на отечественные автомобили. Об этом заявил министр промышленности Антон Алиханов.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — передает слова Алиханова журналист Александр Юнашев. Таким образом чиновники отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина пересесть на отечественные автомобили после его визита на завод «АвтоВАЗ», где он ознакомился с новым автомобилем Lada Iskra.

Владимир Путин в 2023 году поручил правительству обеспечить использование отечественных автомобилей государственными и муниципальными служащими. В последний раз аналогичная инициатива осуществлялась при первом президенте РФ Борисе Ельцине, но тогда она не смогла закрепиться из-за низкого качества российских автомобилей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские чиновники уже сейчас готовы пересесть на отечественные автомобили. Об этом заявил министр промышленности Антон Алиханов. «Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — передает слова Алиханова журналист Александр Юнашев. Таким образом чиновники отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина пересесть на отечественные автомобили после его визита на завод «АвтоВАЗ», где он ознакомился с новым автомобилем Lada Iskra. Владимир Путин в 2023 году поручил правительству обеспечить использование отечественных автомобилей государственными и муниципальными служащими. В последний раз аналогичная инициатива осуществлялась при первом президенте РФ Борисе Ельцине, но тогда она не смогла закрепиться из-за низкого качества российских автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...