Росимущество сдает в аренду нефтяные скважины на месторождениях в ХМАО

Росимущество выставило на торги право аренды нефтяных скважин в ХМАО. Во временное пользование передаются скважины на Лебяжьем месторождении в Октябрьском районе и Сороминском месторождении в Нижневартовском районе, сообщил URA.RU организатор торгов.
«Начальная цена аренды скважины на Лебяжьем месторождении составляет 4,38 млн рублей в год, на Сороминском месторождении — 3,03 млн рублей. Объекты передаются в аренду на пять лет с обязательством использования в соответствии с лицензией на право пользования недрами», — пояснил представитель торговой площадки.
Глубина нефтяных скважин составляет более 2,5 тысячи метров. До начала аукциона участники должны внести задаток в размере 20% от стартовой цены. Победитель торгов по условиям договора обязан вносить арендные платежи ежемесячно до 10-го числа.
Ранее URA.RU писало, что Росимущество регулярно выставляет на торги объекты федеральной собственности, включая недвижимость и инфраструктурные объекты. В 2024 году на аукционы были переданы участки в ХМАО для освоения нефтегазовых месторождений.
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