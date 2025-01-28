28 января 2025

Росимущество сдает в аренду нефтяные скважины на месторождениях в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сдают в аренду нефтяные скважины по цене квартиры
В ХМАО сдают в аренду нефтяные скважины по цене квартиры Фото:

Росимущество выставило на торги право аренды нефтяных скважин в ХМАО. Во временное пользование передаются скважины на Лебяжьем месторождении в Октябрьском районе и Сороминском месторождении в Нижневартовском районе, сообщил URA.RU организатор торгов.

«Начальная цена аренды скважины на Лебяжьем месторождении составляет 4,38 млн рублей в год, на Сороминском месторождении — 3,03 млн рублей. Объекты передаются в аренду на пять лет с обязательством использования в соответствии с лицензией на право пользования недрами», — пояснил представитель торговой площадки.

Глубина нефтяных скважин составляет более 2,5 тысячи метров. До начала аукциона участники должны внести задаток в размере 20% от стартовой цены. Победитель торгов по условиям договора обязан вносить арендные платежи ежемесячно до 10-го числа.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество регулярно выставляет на торги объекты федеральной собственности, включая недвижимость и инфраструктурные объекты. В 2024 году на аукционы были переданы участки в ХМАО для освоения нефтегазовых месторождений.

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Росимущество выставило на торги право аренды нефтяных скважин в ХМАО. Во временное пользование передаются скважины на Лебяжьем месторождении в Октябрьском районе и Сороминском месторождении в Нижневартовском районе, сообщил URA.RU организатор торгов. «Начальная цена аренды скважины на Лебяжьем месторождении составляет 4,38 млн рублей в год, на Сороминском месторождении — 3,03 млн рублей. Объекты передаются в аренду на пять лет с обязательством использования в соответствии с лицензией на право пользования недрами», — пояснил представитель торговой площадки. Глубина нефтяных скважин составляет более 2,5 тысячи метров. До начала аукциона участники должны внести задаток в размере 20% от стартовой цены. Победитель торгов по условиям договора обязан вносить арендные платежи ежемесячно до 10-го числа. Ранее URA.RU писало, что Росимущество регулярно выставляет на торги объекты федеральной собственности, включая недвижимость и инфраструктурные объекты. В 2024 году на аукционы были переданы участки в ХМАО для освоения нефтегазовых месторождений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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