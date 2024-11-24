В ХМАО сдаются в аренду скважины на шести нефтяных месторождениях

Росимущество в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на аукцион нефтяные скважины, расположенные на пяти месторождениях региона. По информации организаторов торгов, стартовые цены за годовую аренду объектов варьируются от трех до семи миллионов рублей.
«На аукцион выставлены скважины на Северо-Варьеганском, Южно-Ягунском, Сороминском, Лебяжьем и Русскинском месторождениях. Начальные цены на аренду — от 3 030 720 до 7 142 974 рублей за год», — сообщил URA.RU представитель электронной торговой площадки.
Скважины сдаются в аренду на пять лет. Глубина объектов порядка трех километров. Самая глубокая скважина глубиной 3153 метра расположена на Русском месторождении. Заявки на участие в торгах принимают до середины декабря.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают Восточно-Янлотское и Южно-Хангокуртское нефтяные месторождения. Начальная цена за лицензии на два объекта в сумме достигает 360 миллионов рублей.
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