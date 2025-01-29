Песков упрекнул Карлсона, после слов которого заговорили о ядерной войне

Песков: Кремль не понимает, на что намекал журналист Карлсон
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Карлсон не привел никаких доказательств, заявил Песков
Карлсон не привел никаких доказательств, заявил Песков Фото:

Слова американского журналиста Такера Карлсона о намерениях администрации экс-президента США Джо Байдена организовать покушение на российского лидера Владимира Путина вызывают недоумение в Кремле, поскольку журналист не представил никаких доказательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда говорил об этом. Он не привел никаких доказательств», — заявил Песков. Он добавил, что сейчас бездоказательной информации лучше не верить на слово.

На вопрос, является ли эта позиция официальной позицией президента РФ, Песков ответил, что в настоящее время наблюдается множество заявлений, на которые стоит обращать внимание. Однако к ним необходимо относиться с большой осторожностью.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение покушения на Владимира Путина администрацией экс-президента США Джо Байдена представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что как Байден, так и экс-госсекретарь Энтони Блинкен не опровергли эти сообщения, что делает эти данные более значительными.

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Слова американского журналиста Такера Карлсона о намерениях администрации экс-президента США Джо Байдена организовать покушение на российского лидера Владимира Путина вызывают недоумение в Кремле, поскольку журналист не представил никаких доказательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда говорил об этом. Он не привел никаких доказательств», — заявил Песков. Он добавил, что сейчас бездоказательной информации лучше не верить на слово. На вопрос, является ли эта позиция официальной позицией президента РФ, Песков ответил, что в настоящее время наблюдается множество заявлений, на которые стоит обращать внимание. Однако к ним необходимо относиться с большой осторожностью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение покушения на Владимира Путина администрацией экс-президента США Джо Байдена представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что как Байден, так и экс-госсекретарь Энтони Блинкен не опровергли эти сообщения, что делает эти данные более значительными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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