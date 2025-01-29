Володин заявил о ядерной войне из-за слов о покушении на Путина

Сообщения о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала возможность покушения на российского лидера Владимира Путина, представляют собой серьезную угрозу для глобальной безопасности и начала ядерной войны. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что ни Байден, ни бывший госсекретарь Энтони Блинкен не опровергли эти заявления, что подчеркивает их важность.
Володин также привел примеры покушений на других политиков и призвал к тщательному расследованию слов американского журналиста Такера Карлсона, который и рассказал о подобных планах администрации Байдена. По мнению спикера Госдумы, против России ведется активная борьба и стране необходимо объединение вокруг Путина, который выступает за укрепление безопасности и мира.
Карлсон 28 января заявил, что администрация Байдена пыталась устранить Владимира Путина. Однако Карлсон не предоставил никаких доказательств своих слов. Политолог Михаил Синельников-Оришак заявил, что американский журналист часто делает странные высказывания, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.