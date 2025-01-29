Торги по продаже недвижимости экс-владельца ЧЭМК Антипова не состоялись

Торги по продаже недвижимого имущества бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова не состоялись. Информация об этом опубликована на сайте «Торги России».
«Лот №1: нежилое помещение (нежилое помещение №6) общей площадью 419,6 кв. м — не состоялся. Лот №2: нежилое помещение общей площадью 220,1 кв. м — не состоялся. Лот №3: жилое помещение (квартира) общей площадью 66,7 кв. м — не состоялся», — говорится в объявлении сайта.
Начальная цена первого лота составляла 38 910 360 рублей, второго — 22 629 960 рублей, третьего — 5 551 000 рублей. Вскоре имущество Антиповых вновь попробуют реализовать через аукцион. Суммы могут измениться.
В ходе национализации предприятия имущество Антиповых было арестовано. Его реализация на торгах проводится в рамках взыскания с бизнесмена и его партнеров Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Такую сумму, как решил суд, должны заплатить семьи бизнесменов в счет убытков, понесенных государством при приватизации комбината.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!