Российские дипломаты впервые прибыли в Сирию после смены правительства

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В Дамаск прибыли Михаил Богданов и Александр Лаврентьев
В Дамаск прибыли Михаил Богданов и Александр Лаврентьев Фото:

В Сирию прибыла российская делегация дипломатов, состоящая из замглавы МИД РФ Михаила Богданова и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева. Об этом сообщили журналисты. 

«Российская делегация прибыла с визитом в Дамаск», — передает РИА Новости. Отмечается, что данный визит стал первым для российских официальных лиц в столицу Сирии после ухода с поста президента страны Башара Асада. 

В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки начали широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии, захватив Дамаск 8 декабря. После этого, 10 декабря, Башар Асад сложил полномочия президента и покинул Сирию. В связи с этим на место руководителем сирийского кабмина на переходный период назначили Мухаммеда аль-Башира, ранее возглавлявшего так называемое правительство спасения в провинции Идлиб. Он пробудет на посту до 1 марта 2025 года.

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В Сирию прибыла российская делегация дипломатов, состоящая из замглавы МИД РФ Михаила Богданова и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева. Об этом сообщили журналисты.  «Российская делегация прибыла с визитом в Дамаск», — передает РИА Новости. Отмечается, что данный визит стал первым для российских официальных лиц в столицу Сирии после ухода с поста президента страны Башара Асада.  В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки начали широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии, захватив Дамаск 8 декабря. После этого, 10 декабря, Башар Асад сложил полномочия президента и покинул Сирию. В связи с этим на место руководителем сирийского кабмина на переходный период назначили Мухаммеда аль-Башира, ранее возглавлявшего так называемое правительство спасения в провинции Идлиб. Он пробудет на посту до 1 марта 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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