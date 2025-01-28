Российские дипломаты впервые прибыли в Сирию после смены правительства

В Сирию прибыла российская делегация дипломатов, состоящая из замглавы МИД РФ Михаила Богданова и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева. Об этом сообщили журналисты.
«Российская делегация прибыла с визитом в Дамаск», — передает РИА Новости. Отмечается, что данный визит стал первым для российских официальных лиц в столицу Сирии после ухода с поста президента страны Башара Асада.
В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки начали широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии, захватив Дамаск 8 декабря. После этого, 10 декабря, Башар Асад сложил полномочия президента и покинул Сирию. В связи с этим на место руководителем сирийского кабмина на переходный период назначили Мухаммеда аль-Башира, ранее возглавлявшего так называемое правительство спасения в провинции Идлиб. Он пробудет на посту до 1 марта 2025 года.
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