28 января 2025

Екатерина Мизулина анонсировала свой визит в Пермь

Екатерина Мизулина намерена летом приехать в Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина встретится в Перми со своими поклонниками
Екатерина Мизулина встретится в Перми со своими поклонниками Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина анонсировала свой визит в Пермь. В свое закрытом телеграм-канале «Екатерина Мизулина 2.0» она ответила на комментарий одного из подписчиков, который поинтересовался, когда Мизулина намерена посетить Пермь

«Мизулина написала: „Летом, в графике поездок [Пермь] уже есть“, — приводит 59.RU переписку Мизулиной с одним из пользователей Сети. Глава Лиги безопасного интернета регулярно встречается со своими поклонниками.

В феврале 2024 года Мизулина побывала в Екатеринбурге, где поругалась с охранником, а затем посетила Челябинск. В ноябре того же года Мизулина отреагировала на секс-скандал со студентами лысьвенского филиала Пермского Политеха (ПНИПУ).

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина анонсировала свой визит в Пермь. В свое закрытом телеграм-канале «Екатерина Мизулина 2.0» она ответила на комментарий одного из подписчиков, который поинтересовался, когда Мизулина намерена посетить Пермь «Мизулина написала: „Летом, в графике поездок [Пермь] уже есть“, — приводит 59.RU переписку Мизулиной с одним из пользователей Сети. Глава Лиги безопасного интернета регулярно встречается со своими поклонниками. В феврале 2024 года Мизулина побывала в Екатеринбурге, где поругалась с охранником, а затем посетила Челябинск. В ноябре того же года Мизулина отреагировала на секс-скандал со студентами лысьвенского филиала Пермского Политеха (ПНИПУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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