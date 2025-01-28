Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина анонсировала свой визит в Пермь. В свое закрытом телеграм-канале «Екатерина Мизулина 2.0» она ответила на комментарий одного из подписчиков, который поинтересовался, когда Мизулина намерена посетить Пермь
«Мизулина написала: „Летом, в графике поездок [Пермь] уже есть“, — приводит 59.RU переписку Мизулиной с одним из пользователей Сети. Глава Лиги безопасного интернета регулярно встречается со своими поклонниками.
В феврале 2024 года Мизулина побывала в Екатеринбурге, где поругалась с охранником, а затем посетила Челябинск. В ноябре того же года Мизулина отреагировала на секс-скандал со студентами лысьвенского филиала Пермского Политеха (ПНИПУ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!