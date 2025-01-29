Где самые большие порции и кто такой Владислав: топ-5 лучших кафе Кургана

Жители и гости Кургана активно делятся своими впечатлениями от посещения различных заведений общепита. URA.RU составило топ-5 лучших кафе согласно оценкам и отзывам в сервисе «2ГИС».
Трактир «Изба», средняя оценка 4,7
В кафе можно поесть блюда русской кухни, средний чек 1200 рублей.
«Благодарю за приятный отдых!!! Прекрасное обслуживание! Особенное спасибо Владиславу за приятное обслуживание и позитив всего коллектива Трактира Изба!! Приятно удивили подарками и колоритной русской кухней», — написала гостья Наталья. Кстати, сотрудник заведения Владислав оказался любимчиком посетителей, в отзывах его многие вспомнили добрым словом. Жители также отмечают вкусную еду, интересный интерьер. А гостям города очень понравился гороховый суп в булке. Из минусов: платная детская комната и длительное ожидание.
Кафе Soupramen, средняя оценка 4,7
Заведение специализируется на корейской кухне, средний чек 400 рублей.
Посетителям нравится приятная атмосфера, вежливые официанты и вкусная еда. Из блюд многие отмечают вкусный рамен и поке с лососем, а также вок и облепиховый чай. «Вок с говядиной был супер, играет приятная спокойная музыка, чисто уютно, зайду еще обязательно», — поделился отзывом посетитель Илья. Однако, остались и недовольные заведением посетители. Холодное блюдо и грязная тарелка стали этому причиной.
Кафе «Старый фаэтон», средняя оценка 4,6
В заведении можно поесть блюда армянской и русской кухни, средний чек 1000 рублей.
«Был проездом в Кыргызстан. Я сам с Киргизии родом и знаю, что такое люля-кебаб, как будто дома оказался, советую посетить это место», — такой отзыв оставил гость нашего города. Посетители отмечают, что в кафе вкусно и сытно, обслуживание на высшем уровне, а также чисто и уютно. Из блюд рекомендуют попробовать шашлык и люля-кебаб.
Кафе «Банкиръ», средняя оценка 4,6
Заведение предлагает русскую и европейскую кухню, средний чек 250 рублей.
Это место, где можно пообедать, провести торжество или заказать выездной банкет. Посетители отмечают, что здесь вкусно и недорого. И в этом заведении нашелся любимчик гостей — внимательный сотрудник Кирилл. Однако не обошлось и без отрицательных отзывов. Например, сотрудница на кассе нахамила посетительнице. Однако отзыв был оставлен в ноябре 2024 года, поэтому не известно, работает ли девушка там до сих пор.
Кафе Fam, средняя оценка 4,6
Заведение предлагает пасту, супы, боулы, средний чек 500 рублей.
«Каждый раз, когда у меня не задался день или просто плохое настроение, я прихожу к вам и беру панкейки с цукини и латте соленая карамель, и мир становится чуточку лучше», — написала посетительница Татьяна. Гости хвалят еду и напитки, работу персонала, а также отмечают шикарный вид из окон на парк. Из минусов отмечается, что места в кафе немного и часто бывает все занято.
Ранее URA.RU уже анализировало качество обслуживания и кулинарию заведений Кургана, собирая данные о лучших и худших местах для посещения. В предыдущих рейтингах, также основанных на отзывах с сервиса «2ГИС», были выявлены как заведения с высокими оценками, так и те, которые регулярно получали негативные отклики посетителей за плохое обслуживание и качество еды.
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