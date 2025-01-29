Экс-директора аэропорта Магнитогорска отправили в колонию за присвоение премий

Бывшего директора аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) Евгения Кирсанова, обвиняемого в присвоении премий, признали виновным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он проведет в колонии два года.
«Абзелиловский районный суд Республики Башкирия признал виновным генерального директора международного аэропорта Магнитогорск в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Кирсанова задержали в 2022 году сотрудники УФСБ и ЮУ ЛУ МВД России на транспорте. Его обвинили в присвоении премий. По версии следствия, начислял себе поощрения, совершал авиаперелеты за счет средств аэропорта, то есть государственных денег. Общая сумма ущерба составила больше 2 млн рублей.
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