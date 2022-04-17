17 апреля 2022
16 апреля 2022

ФСБ уличила директора аэропорта Магнитогорска в присвоении премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, аэропорт, зима, магнитогорск, трап самолета
Директор летал за счет предприятия Фото:

Транспортная полиция по материалам УФСБ по Челябинской области возбудила новое уголовное дело в отношении директора международного аэропорта Магнитогорска Евгения Кирсанова, ранее уличенного в мошенничестве. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, его подозревают в незаконной выдаче премий самому себе.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте. В период с 2017 по 2019 год Кирсанов незаконно начислял себе премии, кроме того, осуществлял полеты на отдых за счет авиапредприятия. Сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей», — рассказал источник.

В пресс-службах УФСБ и УТ МВД России по УрФО информацию не комментируют. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее в отношении Кирсанова по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством сотрудников. Сам аэропорт летом прошлого года купила компания «Новапорт».

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Транспортная полиция по материалам УФСБ по Челябинской области возбудила новое уголовное дело в отношении директора международного аэропорта Магнитогорска Евгения Кирсанова, ранее уличенного в мошенничестве. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, его подозревают в незаконной выдаче премий самому себе. «Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте. В период с 2017 по 2019 год Кирсанов незаконно начислял себе премии, кроме того, осуществлял полеты на отдых за счет авиапредприятия. Сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей», — рассказал источник. В пресс-службах УФСБ и УТ МВД России по УрФО информацию не комментируют. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее в отношении Кирсанова по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством сотрудников. Сам аэропорт летом прошлого года купила компания «Новапорт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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