ФСБ уличила директора аэропорта Магнитогорска в присвоении премий

Директор летал за счет предприятия Фото: Илья Московец © URA.RU

Транспортная полиция по материалам УФСБ по Челябинской области возбудила новое уголовное дело в отношении директора международного аэропорта Магнитогорска Евгения Кирсанова, ранее уличенного в мошенничестве. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, его подозревают в незаконной выдаче премий самому себе.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте. В период с 2017 по 2019 год Кирсанов незаконно начислял себе премии, кроме того, осуществлял полеты на отдых за счет авиапредприятия. Сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей», — рассказал источник.

В пресс-службах УФСБ и УТ МВД России по УрФО информацию не комментируют. Уголовное дело возбуждено по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее в отношении Кирсанова по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством сотрудников. Сам аэропорт летом прошлого года купила компания «Новапорт».