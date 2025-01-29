Полиция и ФСБ провели обыски у сотрудников петербургского УФАС

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе со Службой экономической безопасности УФСБ 29 января проводят масштабные обыски в управлении антимонопольной службы северной столицы. Силовики нагрянули, в том числе, в квартиры сотрудников УФАС.
«Мероприятия идут в рамках уголовного дела, на днях возбужденного по части 3 статьи 286 УК — „Злоупотребление служебными полномочиями группой лиц“», — сообщает 47news. По информации журналистов, проведено 11 обысков, большинство из которых касается частных квартир сотрудников УФАС Петербурга.
По предварительной информации, в здание ГСУ на Лиговском проспекте уже доставлены около десяти сотрудников УФАС, включая одного из заместителей руководителя и несколько начальников отделов. Они подозреваются в участии в схеме, которая могла искажать конкурентную среду на рынке государственных закупок. Согласно данным, полученным от источников 47news, расследуется схема, при которой на торги подавалась компания, размеры которой несопоставимы с другими участниками. Эта компания начинала оспаривать условия конкурсов в ФАС, указывая на якобы нарушения, что приводило к остановке процедур.
URA.RU направило запрос УФАС по Санкт-Петербургу. На момент публикации материала ответ не поступил.
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