Как в России решат проблему нехватки дворников и работников ЖКХ

Нехватку дворников, работников ЖКХ и сферы строительства, которая ощущается из-за ослабления потока мигрантов в Россию, будут устранять повышением зарплат, реорганизацией рабочего процесса и повышением эффективности труда, рассказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Вадим Потапенко.
«Дефицит таких сотрудников есть, например, в Москве, где многие хотят стать курьерами из-за резкого роста оплаты труда в сфере. По этой причине происходит перераспределение трудовых ресурсов, что приводит к недостатку дворников, работников ЖКХ и строительной отрасли. Кадровый дисбаланс там, где есть мигранты, будет устраняться за счет рыночных механизмов регулирования — повышения зарплат и реорганизации рабочего процесса», — отметил эксперт.
Нехватка кадров в перечисленных секторах наблюдается из-за ослабления потока мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в Россию, пояснил он. Экономики стран Средней Азии стабилизируются, поэтому часть граждан этих республик предпочитает остаться дома и зарабатывать там, рассказал ученый. Однако снижение числа иностранных специалистов — это не системная проблема для России, поскольку на ключевых производствах в государстве работают, прежде всего, его граждане. Они обеспечивают стабильное функционирование народного хозяйства, напомнил Потапенко.
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