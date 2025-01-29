Как в России решат проблему нехватки дворников и работников ЖКХ

Ученый Потапенко: дефицит мигрантов не приведет к кризису в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигранты занимают только некоторые ниши на рынке труда, поэтому ослабление потока приезжих не бьет по экономике РФ, сказал ученый
Мигранты занимают только некоторые ниши на рынке труда, поэтому ослабление потока приезжих не бьет по экономике РФ, сказал ученый Фото:

Нехватку дворников, работников ЖКХ и сферы строительства, которая ощущается из-за ослабления потока мигрантов в Россию, будут устранять повышением зарплат, реорганизацией рабочего процесса и повышением эффективности труда, рассказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Вадим Потапенко.

«Дефицит таких сотрудников есть, например, в Москве, где многие хотят стать курьерами из-за резкого роста оплаты труда в сфере. По этой причине происходит перераспределение трудовых ресурсов, что приводит к недостатку дворников, работников ЖКХ и строительной отрасли. Кадровый дисбаланс там, где есть мигранты, будет устраняться за счет рыночных механизмов регулирования — повышения зарплат и реорганизации рабочего процесса», — отметил эксперт.

Нехватка кадров в перечисленных секторах наблюдается из-за ослабления потока мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в Россию, пояснил он. Экономики стран Средней Азии стабилизируются, поэтому часть граждан этих республик предпочитает остаться дома и зарабатывать там, рассказал ученый. Однако снижение числа иностранных специалистов — это не системная проблема для России, поскольку на ключевых производствах в государстве работают, прежде всего, его граждане. Они обеспечивают стабильное функционирование народного хозяйства, напомнил Потапенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нехватку дворников, работников ЖКХ и сферы строительства, которая ощущается из-за ослабления потока мигрантов в Россию, будут устранять повышением зарплат, реорганизацией рабочего процесса и повышением эффективности труда, рассказал в интервью URA.RU кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Вадим Потапенко. Нехватка кадров в перечисленных секторах наблюдается из-за ослабления потока мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в Россию, пояснил он. Экономики стран Средней Азии стабилизируются, поэтому часть граждан этих республик предпочитает остаться дома и зарабатывать там, рассказал ученый. Однако снижение числа иностранных специалистов — это не системная проблема для России, поскольку на ключевых производствах в государстве работают, прежде всего, его граждане. Они обеспечивают стабильное функционирование народного хозяйства, напомнил Потапенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...