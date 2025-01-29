Из трех городов УрФО запустят авиарейсы для пассажиров с повышенной тревожностью

Из Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга запустят инклюзивные авиарейсы для пассажиров с аутизмом и повышенной тревожностью. Перевозить пассажиров будет компания «Smartavia», сообщили в пресс-службе «Авито» со ссылкой на авиакомпанию.
«Тревожные состояния в самолете испытывают не только люди с психоэмоциональными расстройствами, но другие пассажиры, которые просто боятся летать. По информации из открытых источников это 50-60% людей. Поэтому повышение квалификации бортпроводников Smartavia направлено на более широкую аудиторию», — сообщила директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.
В городах УрФО, включая Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, зарегистрировано более 300 тысяч человек, страдающих аутизмом. Многие из них до сих пор избегали авиаперелетов. Однако теперь для них открывается возможность летать из своих городов в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.
Авиакомпания приняла новые стандарты поддержки пассажиров с аутизмом и другими особенностями. Разработкой программы занимался фонд «Антон тут рядом». Для повышения квалификации персонала были организованы очные тренинги для инструкторов, бортпроводников и работников наземных служб. Также в обязательную программу обучения для бортпроводников будет включен специальный онлайн-курс.
Как отметили в пресс-службе, благодаря такому важному образовательному проекту совместно с фондом «Антон тут рядом» будет возможно сделать перелеты более комфортными и значительно менее тревожными для существенной части пассажиров авиакомпании.
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