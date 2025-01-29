Стример из Ярославля угрожал Мизулиной убийством: что известно о конфликте, дошедшего до суда

В Кировском районном суде города Ярославля состоялось заседание по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством в адрес Екатерины Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. В рамках расследования был проведен допрос Мизулиной. Сам Дурдиев утверждает, что оскорбления в свой адрес спровоцировала глава Лиги безопасного интернета. Что известно о конфликте — в материале URA.RU.
В Кировском суде Ярославля прошел допрос Мизулиной
В Кировском районном суде Ярославля 29 января прошел допрос Мизулиной в связи с угрозами в ее адрес со стороны Дурдиева. Заседание прошло в закрытом формате, сообщила судья Елена Сергеева.
Дурдиева обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозе убийства. Согласно материалам дела, подсудимый 22 июня 2021 года во время возникшего спора избил 28-летнего мужчину. В своем telegram-канале Мизулина привлекла внимание к стримеру, сообщив, что направила обращение в Министерство внутренних дел России с требованием провести проверку по факту избиений. Позже, 13 февраля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стример грозился убить Мизулину во время онлайн-трансляции, используя при этом нецензурную брань и оскорбления.
Как Дурдиев прокомментировал обвинения
Дурдиев опроверг обвинения в угрозах убийством Мизулиной. Перед началом судебного заседания в Кировском райсуде Ярославля он заявил, что к оскорблениям его подтолкнула сама глава Лиги.
"[Мизулина] сама спровоцировала, выложив про меня посты, которые не являются правдой, оклеветала меня", — заявил Дурдиева в зале суда. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что Мизулина опубликовала посты, в которых заявляла, что он употребляет наркотики и избивает людей во время прямых трансляций. При этом, по его словам, все пострадавшие являются его знакомыми, и между ними иногда происходят конфликты. Стример заявил, что его высказывания содержали оскорбления, за что он уже был наказан, оплатив штраф в марте 2024 года.
Позиция Мизулиной
Мизулина в ходе заседания суда сообщила, что не чувствует личной антипатии к обвиняемому и не видит оснований для того, чтобы его оклеветать. Ее слова передают РИА Новости.
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