Стример из Ярославля угрожал Мизулиной убийством: что известно о конфликте, дошедшего до суда

Стример Дурдиев заявил, что Мизулина сама спровоцировала его на угрозы убийством
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В Кировском суде Ярославля прошел опрос Мизулиной
В Кировском суде Ярославля прошел опрос Мизулиной Фото:

В Кировском районном суде города Ярославля состоялось заседание по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством в адрес Екатерины Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. В рамках расследования был проведен допрос Мизулиной. Сам Дурдиев утверждает, что оскорбления в свой адрес спровоцировала глава Лиги безопасного интернета. Что известно о конфликте — в материале URA.RU. 

В Кировском суде Ярославля прошел допрос Мизулиной

В Кировском районном суде Ярославля 29 января прошел допрос Мизулиной в связи с угрозами в ее адрес со стороны Дурдиева. Заседание прошло в закрытом формате, сообщила судья Елена Сергеева.

Дурдиева обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозе убийства. Согласно материалам дела, подсудимый 22 июня 2021 года во время возникшего спора избил 28-летнего мужчину. В своем telegram-канале Мизулина привлекла внимание к стримеру, сообщив, что направила обращение в Министерство внутренних дел России с требованием провести проверку по факту избиений. Позже, 13 февраля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стример грозился убить Мизулину во время онлайн-трансляции, используя при этом нецензурную брань и оскорбления. 

Как Дурдиев прокомментировал обвинения

Дурдиев опроверг обвинения в угрозах убийством Мизулиной. Перед началом судебного заседания в Кировском райсуде Ярославля он заявил, что к оскорблениям его подтолкнула сама глава Лиги. 

"[Мизулина] сама спровоцировала, выложив про меня посты, которые не являются правдой, оклеветала меня", — заявил Дурдиева в зале суда. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что Мизулина опубликовала посты, в которых заявляла, что он употребляет наркотики и избивает людей во время прямых трансляций. При этом, по его словам, все пострадавшие являются его знакомыми, и между ними иногда происходят конфликты. Стример заявил, что его высказывания содержали оскорбления, за что он уже был наказан, оплатив штраф в марте 2024 года.

Позиция Мизулиной 

Мизулина заявила, что не имеет личной неприязни к Дурдиеву
Мизулина заявила, что не имеет личной неприязни к Дурдиеву
Фото:

Мизулина в ходе заседания суда сообщила, что не чувствует личной антипатии к обвиняемому и не видит оснований для того, чтобы его оклеветать. Ее слова передают РИА Новости.

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В Кировском районном суде города Ярославля состоялось заседание по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, который обвиняется в угрозах убийством в адрес Екатерины Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. В рамках расследования был проведен допрос Мизулиной. Сам Дурдиев утверждает, что оскорбления в свой адрес спровоцировала глава Лиги безопасного интернета. Что известно о конфликте — в материале URA.RU.  В Кировском суде Ярославля прошел допрос Мизулиной В Кировском районном суде Ярославля 29 января прошел допрос Мизулиной в связи с угрозами в ее адрес со стороны Дурдиева. Заседание прошло в закрытом формате, сообщила судья Елена Сергеева. Дурдиева обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозе убийства. Согласно материалам дела, подсудимый 22 июня 2021 года во время возникшего спора избил 28-летнего мужчину. В своем telegram-канале Мизулина привлекла внимание к стримеру, сообщив, что направила обращение в Министерство внутренних дел России с требованием провести проверку по факту избиений. Позже, 13 февраля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стример грозился убить Мизулину во время онлайн-трансляции, используя при этом нецензурную брань и оскорбления.  Как Дурдиев прокомментировал обвинения Дурдиев опроверг обвинения в угрозах убийством Мизулиной. Перед началом судебного заседания в Кировском райсуде Ярославля он заявил, что к оскорблениям его подтолкнула сама глава Лиги.  Он отметил, что Мизулина опубликовала посты, в которых заявляла, что он употребляет наркотики и избивает людей во время прямых трансляций. При этом, по его словам, все пострадавшие являются его знакомыми, и между ними иногда происходят конфликты. Стример заявил, что его высказывания содержали оскорбления, за что он уже был наказан, оплатив штраф в марте 2024 года. Позиция Мизулиной  Мизулина в ходе заседания суда сообщила, что не чувствует личной антипатии к обвиняемому и не видит оснований для того, чтобы его оклеветать. Ее слова передают РИА Новости.
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