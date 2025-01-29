Суд наказал мать, прикурившую от Вечного огня в Нижнем Тагиле. Фото

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9 мая. Курган, огонь, 9 мая, вечный огонь
Инцидент случился в День памяти и скорби Фото:

Свердловский облсуд вынес приговор 38-летней Серафиме Селенских, которую признали виновной в реабилитации нацизма из-за того, что она прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» 22 июня (День памяти и скорби). Ей назначили обязательные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 360 часов обязательных работ», — пояснили в ведомстве. Женщину обвинили по части третьей статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Об инциденте стало известно утром 23 июня 2024-го. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттащить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Завести уголовное дело поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

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Свердловский облсуд вынес приговор 38-летней Серафиме Селенских, которую признали виновной в реабилитации нацизма из-за того, что она прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» 22 июня (День памяти и скорби). Ей назначили обязательные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 360 часов обязательных работ», — пояснили в ведомстве. Женщину обвинили по части третьей статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об инциденте стало известно утром 23 июня 2024-го. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттащить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Завести уголовное дело поручил глава СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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