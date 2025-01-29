Свердловский облсуд вынес приговор 38-летней Серафиме Селенских, которую признали виновной в реабилитации нацизма из-за того, что она прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» 22 июня (День памяти и скорби). Ей назначили обязательные работы, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 360 часов обязательных работ», — пояснили в ведомстве. Женщину обвинили по части третьей статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Об инциденте стало известно утром 23 июня 2024-го. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттащить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Завести уголовное дело поручил глава СКР Александр Бастрыкин.
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