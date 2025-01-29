Пентагон начал проверку призвавшего «резать горло русским» генерала

AP: Пентагон проверит генерала Милли, который призывал «резать горло русским»
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В Пентагоне проведут проверку американского генерала, который призывал «резать горло» россиянам
В Пентагоне проведут проверку американского генерала, который призывал «резать горло» россиянам Фото:

Генеральный инспектор Пентагона проанализирует действие отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерала Марка Милли. Об этом сообщили представители Минобороны США.

«Проверка генерального инспектора будет включать „расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли“», — передает агентство Associated Press. Цель проверки — определить, уместно ли вновь открывать решение о пересмотре военного звания.

Ранее президент США Дональд Трамп лишил Милли охраны. Кроме того, его понизили в звании и должности. Позже портрет председателя был снят со стены коридора в Пентагоне.

В 2022 году, в ходе учений в Германии, Милли, занимавший должность председателя ОКНШ США, в своем обращении к украинским спецназовцам призвал «резать глотки русским». По данным зарубежных СМИ, заявление было сделано «в контексте мотивации украинских военнослужащих» для осуществления операций на территориях, находящихся под контролем России.

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Генеральный инспектор Пентагона проанализирует действие отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерала Марка Милли. Об этом сообщили представители Минобороны США. «Проверка генерального инспектора будет включать „расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли“», — передает агентство Associated Press. Цель проверки — определить, уместно ли вновь открывать решение о пересмотре военного звания. Ранее президент США Дональд Трамп лишил Милли охраны. Кроме того, его понизили в звании и должности. Позже портрет председателя был снят со стены коридора в Пентагоне. В 2022 году, в ходе учений в Германии, Милли, занимавший должность председателя ОКНШ США, в своем обращении к украинским спецназовцам призвал «резать глотки русским». По данным зарубежных СМИ, заявление было сделано «в контексте мотивации украинских военнослужащих» для осуществления операций на территориях, находящихся под контролем России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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