Пентагон начал проверку призвавшего «резать горло русским» генерала

Генеральный инспектор Пентагона проанализирует действие отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерала Марка Милли. Об этом сообщили представители Минобороны США.
«Проверка генерального инспектора будет включать „расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли“», — передает агентство Associated Press. Цель проверки — определить, уместно ли вновь открывать решение о пересмотре военного звания.
Ранее президент США Дональд Трамп лишил Милли охраны. Кроме того, его понизили в звании и должности. Позже портрет председателя был снят со стены коридора в Пентагоне.
В 2022 году, в ходе учений в Германии, Милли, занимавший должность председателя ОКНШ США, в своем обращении к украинским спецназовцам призвал «резать глотки русским». По данным зарубежных СМИ, заявление было сделано «в контексте мотивации украинских военнослужащих» для осуществления операций на территориях, находящихся под контролем России.
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