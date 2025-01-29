Переизбрание мэра Березовского срывается: итоги закрытой встречи на повышенных тонах

Единороссы выразили недоверие главе Березовского Евгению Писцову

29 января 2025 в 21:12 Размер текста - 17 +

Голосование в думе намечено на утро 30 января (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Десять из 15 единороссов в гордуме Березовского выразили недоверие главе города Евгению Писцову перед публичным голосованием за нового мэра (намечено на утро 30 января). Это произошло на закрытой встрече представителей губернаторской резиденции с фракцией ЕР, рассказал URA.RU один из участников беседы. Она длилась два с половиной часа. От областной власти присутствовали политический вице-губернатор Олег Чемезов, глава регионального исполкома «Единой России», первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков, замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев. «[С депутатами] общались жестко, говорили о партийной дисциплине, рисках в преддверии большого электорального цикла (в 2026-м пройдут выборы в Госдуму и заксобрание — прим. ред.). На претензии некоторых депутатов Писцов реагировал неадекватно: „Почему дороги плохие? А вы вот у этого депутата спросите“. Человеку завтра избираться. Логично, что Писцова поддержали только пятеро единороссов», — рассказал собеседник. Другой источник поделился, что от Чемезова якобы прозвучал намек на сокращение межбюджетных трансфертов в случае отказа голосовать за Писцова. Впрочем, еще один собеседник заявил, что такого не было. Новость по теме Свердловские власти продавливают депутатов-бунтарей: в финал выборов мэра Березовского вышли двое Четвертый участник разговора запомнил, что Чемезов якобы несколько раз сказал депутатам, что за их протестом стоит депутат заксобрания, бизнесмен Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым давний конфликт. Интересно, что сам Брозовский, в частных беседах отвергающий подозрения во фрондерстве, демонстративно покинул регион в разгар переговоров. «Шансов, что дума завтра поддержит Писцова, практически нет», — констатировал один из собеседников URA.RU. По его предположению конкурс отменят и объявят заново. Выборы мэра в Березовском должны были состояться еще осенью 2024-го. Но процедуру отбора кандидатов замораживали дважды (из-за отказа депутатов поддерживать Писцова), возобновилась она лишь на прошлой неделе. Конкурсная комиссия, подконтрольная губернаторской резиденции, заслушав программы Писцова и его соперников, выдвинула на решающее голосование двух человек — Писцова и его спойлера, чиновницу администрации Юлию Маслакову. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, остался за бортом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять из 15 единороссов в гордуме Березовского выразили недоверие главе города Евгению Писцову перед публичным голосованием за нового мэра (намечено на утро 30 января). Это произошло на закрытой встрече представителей губернаторской резиденции с фракцией ЕР, рассказал URA.RU один из участников беседы. Она длилась два с половиной часа. От областной власти присутствовали политический вице-губернатор Олег Чемезов, глава регионального исполкома «Единой России», первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков, замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев. «[С депутатами] общались жестко, говорили о партийной дисциплине, рисках в преддверии большого электорального цикла (в 2026-м пройдут выборы в Госдуму и заксобрание — прим. ред.). На претензии некоторых депутатов Писцов реагировал неадекватно: „Почему дороги плохие? А вы вот у этого депутата спросите“. Человеку завтра избираться. Логично, что Писцова поддержали только пятеро единороссов», — рассказал собеседник. Другой источник поделился, что от Чемезова якобы прозвучал намек на сокращение межбюджетных трансфертов в случае отказа голосовать за Писцова. Впрочем, еще один собеседник заявил, что такого не было. Четвертый участник разговора запомнил, что Чемезов якобы несколько раз сказал депутатам, что за их протестом стоит депутат заксобрания, бизнесмен Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым давний конфликт. Интересно, что сам Брозовский, в частных беседах отвергающий подозрения во фрондерстве, демонстративно покинул регион в разгар переговоров. «Шансов, что дума завтра поддержит Писцова, практически нет», — констатировал один из собеседников URA.RU. По его предположению конкурс отменят и объявят заново. Выборы мэра в Березовском должны были состояться еще осенью 2024-го. Но процедуру отбора кандидатов замораживали дважды (из-за отказа депутатов поддерживать Писцова), возобновилась она лишь на прошлой неделе. Конкурсная комиссия, подконтрольная губернаторской резиденции, заслушав программы Писцова и его соперников, выдвинула на решающее голосование двух человек — Писцова и его спойлера, чиновницу администрации Юлию Маслакову. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, остался за бортом.