Росстат: россиянам стали реже выплачивать зарплату

Росстат: задолженность по выплате зарплаты в России выросла на 46%
© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшее количество задолженностей по выплате заработной платы приходится на строительство — 53,0%
Наибольшее количество задолженностей по выплате заработной платы приходится на строительство — 53,0% Фото:

В России на 1 января 2025 года общий объем долгов по выплате заработной платы в России достиг 507,9 миллиона рублей, что на 46,4% больше по сравнению с данными на 1 января 2024 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«На 1 января 2025 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 507,9 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2024 г. увеличилась на 153,9 млн рублей или +43,5%, с 1 января 2024 г. — на 160,9 млн рублей или +46,4%», — передает Росстат. Там уточнили, что за 2024 год накопилось задолженностей в размере 394,7 миллиона рублей, за 2023 год — 45,9 млн рублей, за 2022 год и более ранние периоды — 67,3 млн рублей.

Наибольшее количество неполученной заработной платы приходится на строительство — 53,0%. Далее идут обрабатывающие производства с 20,2%, сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — 12,2%. В транспортной отрасли этот показатель составил 5,9%, в сельском хозяйстве — 4,1%, в добыче полезных ископаемых — 2,1%, в сфере научных исследований и разработок — 1,5%. Минимальные значения задолженности наблюдались в управлении недвижимостью — 0,4%, в области культуры и искусства — также 0,4% и в образовании — 0,1%.

По данным Банка России, сумма неоплаченных процентов по кредитам в России к 1 декабря 2024 года достигла рекордного уровня в 607,8 млрд рублей. Это является наибольшим показателем за последние четыре года. Эксперты связывают данное обстоятельство с высокими процентными ставками, которые преобладают на рынке.

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В России на 1 января 2025 года общий объем долгов по выплате заработной платы в России достиг 507,9 миллиона рублей, что на 46,4% больше по сравнению с данными на 1 января 2024 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). «На 1 января 2025 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 507,9 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2024 г. увеличилась на 153,9 млн рублей или +43,5%, с 1 января 2024 г. — на 160,9 млн рублей или +46,4%», — передает Росстат. Там уточнили, что за 2024 год накопилось задолженностей в размере 394,7 миллиона рублей, за 2023 год — 45,9 млн рублей, за 2022 год и более ранние периоды — 67,3 млн рублей. Наибольшее количество неполученной заработной платы приходится на строительство — 53,0%. Далее идут обрабатывающие производства с 20,2%, сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — 12,2%. В транспортной отрасли этот показатель составил 5,9%, в сельском хозяйстве — 4,1%, в добыче полезных ископаемых — 2,1%, в сфере научных исследований и разработок — 1,5%. Минимальные значения задолженности наблюдались в управлении недвижимостью — 0,4%, в области культуры и искусства — также 0,4% и в образовании — 0,1%. По данным Банка России, сумма неоплаченных процентов по кредитам в России к 1 декабря 2024 года достигла рекордного уровня в 607,8 млрд рублей. Это является наибольшим показателем за последние четыре года. Эксперты связывают данное обстоятельство с высокими процентными ставками, которые преобладают на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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