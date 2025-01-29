Росстат: россиянам стали реже выплачивать зарплату

В России на 1 января 2025 года общий объем долгов по выплате заработной платы в России достиг 507,9 миллиона рублей, что на 46,4% больше по сравнению с данными на 1 января 2024 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«На 1 января 2025 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 507,9 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2024 г. увеличилась на 153,9 млн рублей или +43,5%, с 1 января 2024 г. — на 160,9 млн рублей или +46,4%», — передает Росстат. Там уточнили, что за 2024 год накопилось задолженностей в размере 394,7 миллиона рублей, за 2023 год — 45,9 млн рублей, за 2022 год и более ранние периоды — 67,3 млн рублей.
Наибольшее количество неполученной заработной платы приходится на строительство — 53,0%. Далее идут обрабатывающие производства с 20,2%, сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — 12,2%. В транспортной отрасли этот показатель составил 5,9%, в сельском хозяйстве — 4,1%, в добыче полезных ископаемых — 2,1%, в сфере научных исследований и разработок — 1,5%. Минимальные значения задолженности наблюдались в управлении недвижимостью — 0,4%, в области культуры и искусства — также 0,4% и в образовании — 0,1%.
По данным Банка России, сумма неоплаченных процентов по кредитам в России к 1 декабря 2024 года достигла рекордного уровня в 607,8 млрд рублей. Это является наибольшим показателем за последние четыре года. Эксперты связывают данное обстоятельство с высокими процентными ставками, которые преобладают на рынке.
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