По делу экс-главы «Фонбета» задержали высокопоставленного полицейского

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По делу Анохина арестованы шесть человек
По делу Анохина арестованы шесть человек Фото:

Руководитель следственного управления УВД Восточного административного округа Москвы Сергей Бивол подозревается по делу бывшего главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

«Начальника следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола подозревают в причастности к делу экс-главы „Фонбета“ Сергея Анохина», — передает РБК сообщение правоохранителей. Там добавили, что прокурор Преображенской прокуратуры Ситников также находится под подозрением.

В рамках дела Анохина арестованы шесть человек, обвиняемых в соучастии в получении взятки на сумму 50 млн рублей, сообщает telegram-канал «112». Во время проведения обысков в рамках дела конфисковано два миллиона долларов, передает telegram-канал Shot.

Анохина арестовали в Москве 29 января 2025 года. Его подозревают в передаче взятки суммой 50 миллионов рублей работникам специальных служб.

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Руководитель следственного управления УВД Восточного административного округа Москвы Сергей Бивол подозревается по делу бывшего главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщают в правоохранительных органах. «Начальника следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола подозревают в причастности к делу экс-главы „Фонбета“ Сергея Анохина», — передает РБК сообщение правоохранителей. Там добавили, что прокурор Преображенской прокуратуры Ситников также находится под подозрением. В рамках дела Анохина арестованы шесть человек, обвиняемых в соучастии в получении взятки на сумму 50 млн рублей, сообщает telegram-канал «112». Во время проведения обысков в рамках дела конфисковано два миллиона долларов, передает telegram-канал Shot. Анохина арестовали в Москве 29 января 2025 года. Его подозревают в передаче взятки суммой 50 миллионов рублей работникам специальных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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