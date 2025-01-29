Врач раскрыл, о какой опасной болезни сигнализирует сухость во рту

Врач Климкина: сухость во рту является одним из признаков болезни Шегрена
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Болезнь Шегрена характеризуется отсутствием слез у человека при плаче
Болезнь Шегрена характеризуется отсутствием слез у человека при плаче Фото:

Чувство сухости во рту, когда для глотания сухой пищи требуется использование жидкости, может быть признаком заболевания Шегрена. Об этом URA.RU рассказала врач-ревматолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Климкина.

«Болезнь Шегрена — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани, и чаще всего поражаются слезные и слюнные железы. <...> Чаще всего пациентов беспокоят выраженная сухость в глазах, которая может сопровождаться ощущениями жжения и песка в глазах, и сухость во рту, при которой появляется потребность запивать сухую пищу жидкостью, чтобы ее проглотить», — рассказала URA.RU Климкина. Среди симптомов также наблюдаются сухость кожи и слизистых оболочек носа, боли в суставах и мышцах, общая слабость.

Для установления диагноза болезни Шегрена следует обратиться к специалисту-ревматологу, отмечает Климкина. Основным методом диагностики является проверка уровня слезоотделения, в частности, проведение теста Ширмера, и оценка функции слюнных желез через сиалометрию. В отдельных случаях может потребоваться проведение дополнительных анализов, таких как биопсия слюнных желез.

По словам врача СберЗдоровье, терапия болезни Шегрена прежде всего направлена на минимизацию симптоматики и предотвращение развития осложнений. Врачи обычно назначают использование искусственных слез и слюны, а также необходимость тщательной гигиены полости рта. В случае тяжелого поражения или наличия системных проявлений заболевания могут быть применены иммуносупрессивные средства.

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Чувство сухости во рту, когда для глотания сухой пищи требуется использование жидкости, может быть признаком заболевания Шегрена. Об этом URA.RU рассказала врач-ревматолог медицинской компании СберЗдоровье Ирина Климкина. «Болезнь Шегрена — хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани, и чаще всего поражаются слезные и слюнные железы. <...> Чаще всего пациентов беспокоят выраженная сухость в глазах, которая может сопровождаться ощущениями жжения и песка в глазах, и сухость во рту, при которой появляется потребность запивать сухую пищу жидкостью, чтобы ее проглотить», — рассказала URA.RU Климкина. Среди симптомов также наблюдаются сухость кожи и слизистых оболочек носа, боли в суставах и мышцах, общая слабость. Для установления диагноза болезни Шегрена следует обратиться к специалисту-ревматологу, отмечает Климкина. Основным методом диагностики является проверка уровня слезоотделения, в частности, проведение теста Ширмера, и оценка функции слюнных желез через сиалометрию. В отдельных случаях может потребоваться проведение дополнительных анализов, таких как биопсия слюнных желез. По словам врача СберЗдоровье, терапия болезни Шегрена прежде всего направлена на минимизацию симптоматики и предотвращение развития осложнений. Врачи обычно назначают использование искусственных слез и слюны, а также необходимость тщательной гигиены полости рта. В случае тяжелого поражения или наличия системных проявлений заболевания могут быть применены иммуносупрессивные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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