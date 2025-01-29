Грузинская делегация покинула ПАСЕ

Делегация Грузии объявила о прекращении участия в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия ассамблеей резолюции о необходимости проведения новых парламентских выборов. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии и глава делегации Тея Цулукиани.
«Полномочия делегации парламента Грузии нового созыва были вынесены на окончательное голосование и признаны <…> Однако документ, признающий полномочия, сопровождается оговорками <…> Мы, члены делегации парламента Грузии... по общему решению команды „Грузинской мечты“, несмотря на то, что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», — объявил Цулукиани.
Помимо этого, в заявлении делегации подчеркивается, что грузинские парламентарии не вернутся к работе в ПАСЕ до тех пор, пока не прекратится. По их мнению, «абсолютно несправедливый и неоправданный шантаж» со стороны ассамблеи по отношению к правительству Грузии.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, большинство голосов — 53,93% — собрала правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за поддержание дипломатических отношений с Россией и выражает противопоставление антироссийским санкциям. Бывший президент Грузии Соломе Зурабишвили не признала итоги прошедших выборов, напоминает телеканал 360.
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